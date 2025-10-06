Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πράσινο φως από την UEFA με «βαριά καρδιά»: Το ματς Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι
Πράσινο φως από την UEFA με «βαριά καρδιά»: Το ματς Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι
Παρά τις αντιρρήσεις για διεξαγωγή εντός των εθνικών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, η UEFA ενέκρινε κατ’ εξαίρεση τα αιτήματα Ισπανίας και Ιταλίας για αγώνες σε ΗΠΑ και Αυστραλία
Η UEFA έδωσε επίσημα την έγκρισή της για τη διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στις 20 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, παρά την επίσημη και σταθερή της αντίθεση στη διεξαγωγή αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων εκτός των συνόρων της χώρας τους.
Ο ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός οργανισμός ενέκρινε τόσο το αίτημα της La Liga όσο και την παρόμοια πρόταση της ιταλικής ομοσπονδίας για τη διεξαγωγή του αγώνα Μίλαν – Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας.
Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τον περασμένο μήνα στα Τίρανα, η UEFA προχώρησε σε περαιτέρω διαβουλεύσεις για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις αυτών των αιτημάτων. Αν και οι συζητήσεις επιβεβαίωσαν ότι «υπάρχει μικρή γενική υποστήριξη» για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε «απρόθυμα» να εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση, τις δύο αιτήσεις.
Η FIFA και το «δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο»
Η διστακτική έγκριση οφείλεται στο γεγονός ότι οι τρέχοντες κανονισμοί της FIFA, οι οποίοι βρίσκονται υπό αναθεώρηση, «στερούνται επαρκούς σαφήνειας και ακρίβειας».
Η UEFA δήλωσε ότι θα συμβάλει ενεργά στο έργο που αναλαμβάνει η FIFA για να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικοί κανονισμοί «θα προστατεύουν την ακεραιότητα των εγχώριων διοργανώσεων και τον στενό δεσμό μεταξύ των συλλόγων, των φιλάθλων τους και των τοπικών τους κοινοτήτων».
Ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υπογράμμισε τη δυσφορία του οργανισμού για αυτή την κίνηση:
«Τα παιχνίδια του πρωταθλήματος πρέπει να παίζονται εντός έδρας. Οτιδήποτε άλλο θα στερούσε τους πιστούς οπαδούς από τα δικαιώματά τους και θα μπορούσε να διαστρεβλώσει τις διοργανώσεις. Aυτή η απόφαση αποτελεί εξαίρεση και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο».
Τέλος, όλες οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διαβουλεύονται με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία πριν υποβάλουν οποιαδήποτε μελλοντικά αιτήματα για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό.
