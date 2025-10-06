Συγκλονιστικός Μπακασέτας πριν το Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε για τον Μπάλντοκ» - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0 με την παρακάμερα των «πρασίνων» να στέκεται μεταξύ άλλων και στην ομιλία του Τάσου Μπακασέτα ο οποίος ανέφερε πως το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να νικήσουν στη μνήμη του αδικοχαμένου, Τζορτζ Μπάλντοκ