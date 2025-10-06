Συγκλονιστικός Μπακασέτας πριν το Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε για τον Μπάλντοκ» - Βίντεο
Συγκλονιστικός Μπακασέτας πριν το Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε για τον Μπάλντοκ» - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0 με την παρακάμερα των «πρασίνων» να στέκεται μεταξύ άλλων και στην ομιλία του Τάσου Μπακασέτα ο οποίος ανέφερε πως το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να νικήσουν στη μνήμη του αδικοχαμένου, Τζορτζ Μπάλντοκ

Συγκλονιστικός Μπακασέτας πριν το Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε για τον Μπάλντοκ» - Βίντεο
Ιδιαίτερα φορτισμένο παιχνίδι ήταν αυτό της Κυριακής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον τόσο άδικο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-0 με την παρακάμερα να έχει τις ομιλίες των Χρήστου Κόντη και Τάσου Μπακασέτα.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πριν την έναρξη: «Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τζορτζ παιδιά». Ενώ από την πλευρά του αρχηγός του «τριφυλλιού» ήταν ακόμα πιο συγκινητικός λέγοντας τα εξής: «Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή».

Εκτός από τις δύο αυτές ομιλίες το βίντεο του Παναθηναϊκού έχει και τους πανηγυρισμούς στο γκολ του Τσέριν.

Η παρακάμερα του αγώνα Παναθηναϊκός- Ατρόμητος 1-0 / PAO TV

