Εθνική Αγγλίας: Χωρίς Μπέλινγχαμ, Φόντεν και Γκρίλις οι επιλογές Τούχελ
Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Γερμανός τεχνικός για τα προκριματικά του Μουντιάλ με Ουαλία, Λετονία
Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, άφησε εκτός τους Φιλ Φόντεν και Τζακ Γκρίλις από την αποστολή που ανακοίνωσε την Παρασκευή για τον φιλικό αγώνα εναντίον της Ουαλίας και τον προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Λετονίας, στο επερχόμενο διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες.
Ο Φόντεν επέστρεψε σε φόρμα για τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο γκολ και δύο ασίστ στην αρχή της σεζόν, ενώ ο Γκρίλις κέρδισε το βραβείο του Παίκτη του Μήνα στην Πρέμιερ Λιγκ, πετυχαίνοντας τέσσερις ασίστ για την Έβερτον. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ επίσης δεν κλήθηκε, παρά την επιστροφή του στη δράση για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο 22χρονος άσος είχε μείνει εκτός από την επέμβαση που υποβλήθηκε τον Ιούλιο για την αντιμετώπιση ενός μακροχρόνιου προβλήματος στον αριστερό ώμο. Ωστόσο, ο Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ επέστρεψε στην ομάδα, αφού έλειψε τον περασμένο μήνα λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.
Η αποστολή των «τριών λιονταριών»:
Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον, Τζόρνταν Πίκφορντ, Τζέιμς Τράφορντ
Αμυντικοί: Νταν Μπερν, Μαρκ Γκουέχι, Ρις Τζέιμς, Έζρι Κόνσα, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζάρελ Κουάνσα, Ντιέντ Σπενς, Τζον Στόουνς
Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, Τζόρνταν Χέντερσον, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, Ντέκλαν Ράις, Μόργκαν Ρότζερς
Επιθετικοί: Τζάροντ Μπόουεν, Εμπερέχι Έζε, Άντονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα, Όλι Γουότκινς
