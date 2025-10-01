Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Ασημένιος» ο Κωνσταντινίδης στη σφαιροβολία
Ο Αλέξανδρος Σκούρτης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ, στο Τ38 με χρόνο 49.74
Οι Θανάσης Κωνσταντινίδης και Αλέξανδρος Σκούρτης χάρισαν ακόμη δύο μετάλλια στην Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρα-Στίβου, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.
Ο πρώτος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία F32 με 9,65μ. στην 6η βολή του και ο δεύτερος το χάλκινο στα 400μ. Τ38 με χρόνο 49.74, πετυχαίνοντας ξανά ρεκόρ Ευρώπης, καθώς στον προκριματικό είχε τρέξει σε 49.97.
Στη σφαιροβολία F32, το χρυσό κατέκτησε ο Ουζμπέκος, Γιασούρ Χοτζάεφ με 9.96μ., ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Αλγερινός, Μοχάμεντ Αμτσί με 9,56μ.
Στα 400μ. Τ38, ο Τζάιντιν Μπλάκγλουελ από τις ΗΠΑ με 48.00 κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ (48.26) και πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το ασημένιο κατέληξε στον Κολομβιανό, Χοσέ Ραμίρεζ Εστράδα, με ατομικό ρεκόρ στα 49.18.
Συνεχίζουν να λάμπουν οι Πρωταθλητές μας ΑμεΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου🇬🇷— Yiannis Vroutsis (@VroutsisGiannis) October 1, 2025
🥈ο Θανάσης Κωνσταντινίδης (σφαιροβολία F32)👏
🥉o Αλέξανδρος Σκούρτης (400μ. Τ38) με ευρωπαϊκό ρεκόρ👏
🥉ο Κώστας Τζούνης (δισκοβολία F56)👏
Υποκλινόμαστε σε όλη την εθνική αποστολή🙏#NewDelhi2025
