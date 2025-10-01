Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Νίκολιτς: «Θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι, έχουμε υψηλό κίνητρο»
Ο τεχνικός της Ένωσης τόνισε τη σημασία της πρεμιέρας με την Τσέλιε, μίλησε για την ετοιμότητα Γκρούγιτς και Γκατσίνοβιτς και εξέφρασε τη μεγάλη δίψα της ομάδας για το ευρωπαϊκό ταξίδι
Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στη Σλοβενία ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της Ένωσης στη League Phase του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το πρώτο παιχνίδι και τη μεγάλη όρεξη που υπάρχει για τη συμμετοχή στη διοργάνωση.
Aναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:
Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτή τη χώρα που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Είναι ένα όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος για τι ξεκινάμε αυτό που ονειρευόμασταν καιρό και για το οποίο δουλέψαμε σκληρά μετά από ένα δύσκολο ταξίδι. Αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μια βαθμολογία στη League Phase. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι γιατί ανοίγει με νίκη ο δρόμος για μια καλή πορεία. Την Τσέλιε τη γνωρίζω καλά. Πέρυσι έφτασε στους 8 και βρίσκεται φέτος με διαφορά στην πρώτη θέση. Γνωρίζω κάποιους παίκτες της από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Είναι μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού που είναι περίεργος και... δυσάρεστος κάποιες φορές. Είναι καλοί με την μπάλα και στο τρανζίσιον. Παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν σημειώσει πάνω από 30 γκολ. Δέχονται όμως και γκολ. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. Χαίρομαι που θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας και ότι η Τσέλιε έδωσε όσα περισσότερα εισιτήρια γινόταν. Έχουμε υψηλό κίνητρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε».
Για τις απαιτήσεις που έχει από τον Γκρούγιτς και αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει στην ενδεκάδα: «Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ενδεκάδα. Γνωρίζουμε την πολύ υψηλή του ποιότητα, την εμπειρία του, την επαγγελματική και σκληρή του νοοτροπία. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, όπως και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμα και πριν έρθει εδώ, ήξερα ότι είναι διαφορετικού προφίλ παίκτης που δίνει έξτρα ποιότητα στην ομάδα».
Για την ετοιμότητά του Γκατσίνοβιτς: «Για να είναι εδώ φυσικά και είναι έτοιμος. Έχει πιθανότητες να παίξει. Όσο χρόνο μπορεί μετά από τον τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το πιθανότερο είχα πει ήταν να είναι μαζί μας. Είναι πιθανό να παίξει, αλλά δεν ξέρω το πόσο».
Για το αν η ΑΕΚ θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα καλοκαιρινά προκριματικά: «Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα».
Γκρούγιτς: «Στο ύψιστο επίπεδο το κίνητρό μου»
Τους παίκτες της ΑΕΚ, στη συνέντευξη Τύπου στο Τσέλιε εκπροσώπησε ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος ανέφερε πως ανυπομονεί πολύ για το ευρωπαϊκό ταξίδι που ξεκινάει με τους κιτρινόμαυρους στο Conference League, επισημαίνοντας πως το κίνητρό του είναι στον ύψυστο βαθμό.
«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Το κίνητρό μου είναι στο ύψιστο επίπεδο. Νιώθω προνομιακά που είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας και χαρούμενος που ξεκινάει αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Η δική μας ομάδα είναι επίσης δύσκολη, έχουμε πάρα πολλή ποιότητα που θα βγάλουμε στο χορτάρι. Ανυπομονούμε για το ξεκίνημα του ευρωπαϊκού μας ταξιδιού».
