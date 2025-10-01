Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Basket League: Με 8 ξένους οι ομάδες τη νέα σεζόν, θα μπορούν να δηλώνουν 6 για κάθε παιχνίδι
H λίγκα αποφάσισε, επίσης, αύξηση 20% στις αμοιβές των διαιτητών ανά αγώνα, η πρόταση πέρασε με ψήφους 11-2, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να διαφωνούν
Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ψήφισε, την αύξηση των ξένων παικτών στη Basket League από 6+1 σε 6+2.
Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως οι ομάδες θα μπορούν να έχουν δηλωμένους οκτώ ξένους για τις εγχώριες διοργανώσεις και να αποφασίζουν πριν τα παιχνίδια ποιοι έξι εξ αυτών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Αυτήν την στιγμή, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν από εννέα ξένους, όπερ και σημαίνει ότι (σε πρώτη φάση) μόνο... ένας θα πληρώσει το μάρμαρο.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν στο ρόστερ τους, τους Έβανς, Νιλικίνα, Λι, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Χολ. Αντίστοιχα οι "πράσινοι" έχουν τους Ναν, Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Χολς, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.
Στα... διαδικαστικά, το παράβολο για τη δήλωση του έβδομου ξένου θα κοστίζει πέντε χιλιάδες ευρώ, ενώ το παράβολο για τη δήλωση του όγδοου ξένου θα κοστίσει 20 χιλιάδες ευρώ.
H λίγκα αποφάσισε, επίσης, αύξηση 20% στις αμοιβές των διαιτητών ανά αγώνα. Η πρόταση πέρασε με ψήφους 11-2, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να διαφωνούν.
