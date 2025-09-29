Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Serie A: Ο Πελεγκρίνο χάρισε στην Πάρμα την πρώτη νίκη της, 2-1 την Τορίνο - Δείτε τα γκολ
Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 για την 5η αγωνιστική και ξέφυγαν απ' την επικίνδυνη ζώνη
Τα δύο πρώτα γκολ του Ματέο Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της ιταλικής Λίγκας και ξέφυγαν απ' την επικίνδυνη ζώνη.
Ο 23χρονος Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 36' με πέναλτι και «σφράγισε» το τρίποντο για την Πάρμα με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ στο 72' έπειτα από ασίστ του Βαλέρι. Ενδιάμεσα, ο Ενγκονγκέ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την «γκρανάτα».
