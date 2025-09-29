Serie A: Ο Πελεγκρίνο χάρισε στην Πάρμα την πρώτη νίκη της, 2-1 την Τορίνο - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Πάρμα Τορίνο Serie A

Serie A: Ο Πελεγκρίνο χάρισε στην Πάρμα την πρώτη νίκη της, 2-1 την Τορίνο - Δείτε τα γκολ

Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 για την 5η αγωνιστική και ξέφυγαν απ' την επικίνδυνη ζώνη

Serie A: Ο Πελεγκρίνο χάρισε στην Πάρμα την πρώτη νίκη της, 2-1 την Τορίνο - Δείτε τα γκολ
Τα δύο πρώτα γκολ του Ματέο Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της ιταλικής Λίγκας και ξέφυγαν απ' την επικίνδυνη ζώνη.

Ο 23χρονος Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 36' με πέναλτι και «σφράγισε» το τρίποντο για την Πάρμα με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ στο 72' έπειτα από ασίστ του Βαλέρι. Ενδιάμεσα, ο Ενγκονγκέ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την «γκρανάτα».


PARMA-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | Pellegrino At The Double! | Serie A 2025/26

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα

Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης