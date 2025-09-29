Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Ο Λούκας Ποντόλσκι είδε τον εκτός έδρας αγώνα της Γκόρνικ παρέα με τους εκδρομείς φίλους της ομάδας του
Ο παλαίμαχος διεθνής με την Εθνική Γερμανίας, αλλά πολωνικής καταγωγής, από το 2021 αγωνίζεται στην ομάδα της καρδιάς του και το πάθος του για τη Γκόρνικ είναι πραγματικά απίστευτο
Στην καριέρα του έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 όταν η Γερμανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του Μαρακανά.
Ο Λούκας Ποντόλσκι μπορεί να έγινε γνωστός με τη φανέλα της Κολωνίας (και στη συνέχεια με Μπάγερν, Άρσεναλ, Φενερμπαχτσέ), αλλά ποτέ δεν είχε κρύψει ότι η ομάδα της καρδιάς του είναι η Γκόρνικ από την πόλη Ζάμπρζε στη νοτιοανατολική Πολωνία.
Από το 2021 αγωνίζεται εκεί, έχοντας πλέον 123 συμμετοχές με 25 γκολ, ενώ στους εντός έδρας αγώνες όταν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί προτιμά να παρακολουθεί τους συμπαίκτες από τη θύρα των οργανωμένων, δίνοντας πολλές φορές τον τόνο για τα συνθήματα.
Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου η Γκόρνικ αντιμετώπιζε εκτός έδρας τη γειτονική Κρακοβία στο ντέρμπι κορυφής του πολωνικού πρωταθλήματος, με τον έμπειρο φορ να είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, ο οποίος όμως δεν ήταν ικανός να τον αφήσει μακριά από το γήπεδο.
Μόνο που ο Ποντόλσκι επέλεξε να ταξιδέψει μαζί με τον θείο του (επίσης φανατικό οπαδό της ομάδας) με το λεωφορείο των οργανωμένων οπαδών (Torcida Gornik).
Κι όταν έφτασε στο γήπεδο, αντί για τις θέσεις των επισήμων, βρέθηκε στην κερκίδα μαζί με όλους τους υπόλοιπους φίλους των φιλοξενούμενων. «Απίστευτο πάθος! Αυτό είναι το ποδόσφαιρο» ήταν η λεζάντα στη σέλφι που πόσταρε...
Για την ιστορία η Γκόρνικ άγγιξε μια νίκη που θα την έφερνε πρώτη και με διαφορά από τους διώκτες της, καθώς προηγήθηκε στο 72', ωστόσο δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 89' με αποτέλεσμα να μείνει στο +1 από την Κρακοβία και την Κίελσε (έχει 19 βαθμούς έναντι 18 των αντιπάλων της).
🎥 Nowy kontrakt Patrika, zwycięstwo Trójkolorowych oraz lider tabeli. To wszystko i jeszcze więcej w kulisach #GÓRWID - zapraszamy! 🍿— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) September 23, 2025
Oglądaj ▶️ https://t.co/O8xctAc12w pic.twitter.com/RMqNf1fCqk
Dziś nie na boisku, ale z trybun z wujkiem i z Torcidą. Jazda! 🔥🤍💙❤️ @GornikZabrzeSSA @TorcidaGornik pic.twitter.com/Y8G2SXlFjF— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) September 27, 2025
