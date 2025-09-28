Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Super League 2, Νότιος όμιλος: Τρία στα τρία με πεντάρα η Καλαμάτα, δεύτερη νίκη για Ολυμπιακό Β, Athens Kallithea, Μαρκό
Super League 2, Νότιος όμιλος: Τρία στα τρία με πεντάρα η Καλαμάτα, δεύτερη νίκη για Ολυμπιακό Β, Athens Kallithea, Μαρκό
Η Καλαμάτα ήταν επιβλητική και επικρατώντας με 5-0 της Ηλιούπολης έκανε το τρία στα τρία παραμένοντας στην κορυφή - Επέστρεψε στις νίκες η Athens Kallithea, μεγάλη εκτός έδρας νίκη και για το Μαρκό, 0-1 στο Αιγάλεω
Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι η Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» έκανε το τρία στα τρία στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 επικρατώντας εντός έδρας της Ηλιούπολης με 5-0. Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι κάτι που δείχνει και το τελικό σκορ, με τους ηττημένους να μένουν στην τελευταία θέση με 1 βαθμό.
Στα του αγώνα η Καλαμάτα προηγήθηκε με τον Μάντζη στο 16', με τον Μορέιρα στο 35' να κάνει το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι ο Μάντζης στο 47' έκανε το 3-0, ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62' το 4-0 και το κερασάκι στην τούρτα της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη έβαλε ο Κωτσόπουλος με σουτ στο 86'.
Σκόρερ: 16′ , 47′ Μάντζης, 35′ Μορέιρα, 62′ πεν. Παμλίδης, 86′ Κωτσόπουλος
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (76′ Λεμονής), Κατάλντι, Μπρούνο Γκάμα (53′ Τσέλιος), Μπονέτο (53′ Μπονέτο), Μορέιρα (68′ Μιράντα), Μάντζης (53′ Κωτσόπουλος).
Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Κωστούλας (78′ Χούγκενχουτ), Νεοφυτίδης, Σουντούρα, Μίγια, Κεραμιδάς, Κρέτσι (78′ Μπάρε), Μπρους (83′ Τσουμάνης).
Αιγάλεω – Μαρκό 0-1
Μεγάλο διπλό για το Μαρκό με τους νεοφώτιστους να επικρατούν εκτός έδρας του Αιγάλεω με 1-0. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους «πράσινους» που ανέβηκαν στην 5η θέση με 6 βαθμούς κάνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Το Αιγάλεω από την πλευρά του έμεινε στον 1 βαθμό και την 7η θέση.
Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε κάποιο γκολ με το 0-0 να μένει ως το τέλος. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπαθούσαν χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν κάτι που έκανε στο 74' ο Αλεξόπουλος διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.
Αιγάλεω (Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Ενομό, Ουνγιαλίδης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Τσάκνης, Μπουσάι, Ντέντλερ, Φατιόν, Οικονομίδης.
Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0
Ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε και των Χανίων με σκορ 1-0. Ο Κεϊτά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, που έμελλε να είναι και το τελικό.
Στο 13ο λεπτό του ματς ο Ολυμπιακός Β' είχε την πρώτη του καλή στιγμή στον αγώνα, όταν ο Βαλμπουενά απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας κατάφερε να διώξει σε κόρνερ και ενώ στο 26′ ο Γιόκε έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και μπλόκαρε ο Μπότης σταθερά. Σωστή ήταν η αντίδραση του Μπότη και στο 37′ στην κεφαλιά του Ιωαννίδη. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό Β' έγινε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Βαλμπουενά έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κεϊτά με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κρητικών.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τουφάκης (90+5′ Πλειώνης), Αργυρίου (79′ Κουτσογούλας), Αλαφάκης, Βαλμπουενά (65′ Σίλκοτ), Κεϊτά (65′ Γιουσούφ) και Μπιλάλ (65′ Ζουγλής).
Στα του αγώνα η Καλαμάτα προηγήθηκε με τον Μάντζη στο 16', με τον Μορέιρα στο 35' να κάνει το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι ο Μάντζης στο 47' έκανε το 3-0, ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62' το 4-0 και το κερασάκι στην τούρτα της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη έβαλε ο Κωτσόπουλος με σουτ στο 86'.
Σκόρερ: 16′ , 47′ Μάντζης, 35′ Μορέιρα, 62′ πεν. Παμλίδης, 86′ Κωτσόπουλος
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (76′ Λεμονής), Κατάλντι, Μπρούνο Γκάμα (53′ Τσέλιος), Μπονέτο (53′ Μπονέτο), Μορέιρα (68′ Μιράντα), Μάντζης (53′ Κωτσόπουλος).
Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Κωστούλας (78′ Χούγκενχουτ), Νεοφυτίδης, Σουντούρα, Μίγια, Κεραμιδάς, Κρέτσι (78′ Μπάρε), Μπρους (83′ Τσουμάνης).
Αιγάλεω – Μαρκό 0-1
Μεγάλο διπλό για το Μαρκό με τους νεοφώτιστους να επικρατούν εκτός έδρας του Αιγάλεω με 1-0. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους «πράσινους» που ανέβηκαν στην 5η θέση με 6 βαθμούς κάνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Το Αιγάλεω από την πλευρά του έμεινε στον 1 βαθμό και την 7η θέση.
Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε κάποιο γκολ με το 0-0 να μένει ως το τέλος. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπαθούσαν χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν κάτι που έκανε στο 74' ο Αλεξόπουλος διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.
Αιγάλεω (Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Ενομό, Ουνγιαλίδης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Τσάκνης, Μπουσάι, Ντέντλερ, Φατιόν, Οικονομίδης.
Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0
Ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε και των Χανίων με σκορ 1-0. Ο Κεϊτά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, που έμελλε να είναι και το τελικό.
Στο 13ο λεπτό του ματς ο Ολυμπιακός Β' είχε την πρώτη του καλή στιγμή στον αγώνα, όταν ο Βαλμπουενά απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας κατάφερε να διώξει σε κόρνερ και ενώ στο 26′ ο Γιόκε έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και μπλόκαρε ο Μπότης σταθερά. Σωστή ήταν η αντίδραση του Μπότη και στο 37′ στην κεφαλιά του Ιωαννίδη. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό Β' έγινε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Βαλμπουενά έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κεϊτά με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κρητικών.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τουφάκης (90+5′ Πλειώνης), Αργυρίου (79′ Κουτσογούλας), Αλαφάκης, Βαλμπουενά (65′ Σίλκοτ), Κεϊτά (65′ Γιουσούφ) και Μπιλάλ (65′ Ζουγλής).
ΧΑΝΙΑ (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης (80′ Σημανταράκης), Τοπαλίδης, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Ράδος (46′ Ντιανεσί), Μεγιάδο (69′ Αοσμάν), Κουτεντάκης, Ορτιγκόζα (73′ Σπιριντόνοβιτς), Γιόκε (80′ Άχμεντ) και Ιωαννίδης.
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
Μετά από τρεις ήττες σε δύσκολο πρόγραμμα κόντρα σε Παναθηναϊκό, Πανιώνιο και ΟΦΗ η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου στο πρώτο ματς της το «Ελ Πάσο» για τη Super League 2 επικράτησε της Ελλάς Σύρου με 1-0.
Tη διαφορά έκανε το γκολ του Δημήτρη Μεταξά, με σουτ στο 17ο λεπτό. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Κώστα Μπράτσου διαχειρίστηκε το προβάδισμα της και πήρε το τρίποντο που είχε ανάγκη, ώστε να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Πασαλίδης, Ματίγια (46′ Πανάγου), Σαρδέλης (65′ Παϊσάο), Ινσούα, Μεταξάς (88′ Βασιλόγιαννης), Φροσύνης (65′ Μαυριάς), Σαταριάνο, Καντίγιο (70′ Γερολέμου), Κ. Γκέζος, Ντεντάκης.
Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Σταματούλλας, Βλάχος, Χ. Γκέζος, Προβυδάκης (65′ Νίνο), Νάτσος, Τσιαντούλας, Γιάκος (76′ Λιούμης), Κόλα, Καλός (46′ Βερνάρδος), Τριμμάτης (76′ Μούντριχας).
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0
Αιγάλεω - Μαρκό 0-1
Καλαμάτα - Ηλιούπολη 5-0
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 9
2. Πανιώνιος 7
3. Ολυμπιακός Β' 7
4. Athens Kallithea 6
5. Μαρκό 6
6. Παναργειακός 2
7. Αιγάλεω 1
8. Χανιά 1
9. Ελλάς Σύρου 1
10. Ηλιούπολη 1
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
Μετά από τρεις ήττες σε δύσκολο πρόγραμμα κόντρα σε Παναθηναϊκό, Πανιώνιο και ΟΦΗ η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου στο πρώτο ματς της το «Ελ Πάσο» για τη Super League 2 επικράτησε της Ελλάς Σύρου με 1-0.
Tη διαφορά έκανε το γκολ του Δημήτρη Μεταξά, με σουτ στο 17ο λεπτό. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Κώστα Μπράτσου διαχειρίστηκε το προβάδισμα της και πήρε το τρίποντο που είχε ανάγκη, ώστε να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Πασαλίδης, Ματίγια (46′ Πανάγου), Σαρδέλης (65′ Παϊσάο), Ινσούα, Μεταξάς (88′ Βασιλόγιαννης), Φροσύνης (65′ Μαυριάς), Σαταριάνο, Καντίγιο (70′ Γερολέμου), Κ. Γκέζος, Ντεντάκης.
Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Σταματούλλας, Βλάχος, Χ. Γκέζος, Προβυδάκης (65′ Νίνο), Νάτσος, Τσιαντούλας, Γιάκος (76′ Λιούμης), Κόλα, Καλός (46′ Βερνάρδος), Τριμμάτης (76′ Μούντριχας).
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0
Αιγάλεω - Μαρκό 0-1
Καλαμάτα - Ηλιούπολη 5-0
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 9
2. Πανιώνιος 7
3. Ολυμπιακός Β' 7
4. Athens Kallithea 6
5. Μαρκό 6
6. Παναργειακός 2
7. Αιγάλεω 1
8. Χανιά 1
9. Ελλάς Σύρου 1
10. Ηλιούπολη 1
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα