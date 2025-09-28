Super League 2, Νότιος όμιλος: Τρία στα τρία με πεντάρα η Καλαμάτα, δεύτερη νίκη για Ολυμπιακό Β, Athens Kallithea, Μαρκό

Η Καλαμάτα ήταν επιβλητική και επικρατώντας με 5-0 της Ηλιούπολης έκανε το τρία στα τρία παραμένοντας στην κορυφή - Επέστρεψε στις νίκες η Athens Kallithea, μεγάλη εκτός έδρας νίκη και για το Μαρκό, 0-1 στο Αιγάλεω