Το καλωσόρισμα του Λεσόρ στον Νιλικίνα: «Σωστή πόλη, λάθος χρώμα»

Ο Ματίας Λεσόρ έστειλε το δικό του... καλωσόρισμα στον Φρανκ Νιλικίνα για την συμφωνία του με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια