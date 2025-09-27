Παπαδόπουλος: Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας με το θέμα του VAR

Ολυμπιακός με γκολ στις καθυστερήσεις κέρδισε 3-2 τον αξιόμαχο Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη σε ένα παιχνίδι που είχε 16' διακοπή λόγω ... χαλασμένου VAR.Μετά το 2-2 από τον Γκούμα στο 79' το παιχνίδι διακόπηκε για 16' αφού δεν λειτουργούσε το VAR και αυτό επηρέασε τους παίκτες του Λεβαδειακού όπως σημείωσε στην Cosmote TV ο προπονητής του Νίκος Παπαδόπουλος.

Για το ματς: «Νομίζω ότι όπως το είπατε έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμείς πάντα θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, στο πρώτο μέρος είχαμε προβλήματα από τα άκρα και είχαμε δεχθεί φάσεις από στατικές φάσεις. Δείξαμε ότι μπορούμε να αντιδρούμε μέσα σε καλές έδρες. Μετά από τη διακοπή και όσα έγιναν, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και δεχθήκαμε ένα γκολ που μπορούσαμε να αποφύγουμε».

Για το ότι η ομάδα του έπαιξε για μια ακόμα φορά για να κάνει το δικό της παιχνίδι και όχι να χαλάσει του αντιπάλου: «Το έχουμε πει, δεν θέλουμε να είμαστε η ομάδα που θα έρθει σε ένα ματς να παίξει αντι-ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίζουμε με πρέσινγκ ψηλά όπως πρέπει και μέσα από αυτή τη διαδικασία να πάρουμε το αποτέλεσμα. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας μετά το θέμα με το VAR, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».



