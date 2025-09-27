Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Διακοπή 16 λεπτών καθώς δεν λειτουργούσε το VAR και δεν μπορούσε να ελεγχθεί η ισοφάριση των Βοιωτών

Όταν ο Γκούμας ισοφάρισε σε 2-2 ο διαιτητής Κατσικογιάννης δεν κατακύρωσε το γκολ καθώς δεν υπήρχε κάλυψη της φάσης από το VAR με αποτέλεσμα να προκύψει μια απίθανη καθυστέρηση 16 λεπτών