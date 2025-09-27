Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Διακοπή 16 λεπτών καθώς δεν λειτουργούσε το VAR και δεν μπορούσε να ελεγχθεί η ισοφάριση των Βοιωτών
Όταν ο Γκούμας ισοφάρισε σε 2-2 ο διαιτητής Κατσικογιάννης δεν κατακύρωσε το γκολ καθώς δεν υπήρχε κάλυψη της φάσης από το VAR με αποτέλεσμα να προκύψει μια απίθανη καθυστέρηση 16 λεπτών
Το ρολόι σημάδευε το 79ο λεπτό στο Γ. Καραϊσκάκης όταν ο Γκούμας ισοφάρισε σε 2-2 για τον Λεβαδειακό, ωστόσο το γκολ των φιλοξενούμενων κατακυρώθηκε μετά από 16 λεπτά.
Ενώ δια γυμνού οφθαλμού δε φαινόταν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη φάση, ο διαιτητής Κατσικογιάννης ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με το VAR και με τον έλεγχο της φάσης και διέκοψε τον αγώνα.
Όλοι πίστεψαν ότι η διακοπή θα διαρκούσε 2, 3 λεπτά ωστόσο από την αίθουσα του VAR δεν υπήρχε ενημέρωση με τον Κατσικογιάννη να μιλάει συνεχώς με τους παίκτες των δύο ομάδων και τον κόσμο να δυσανασχετεί στις εξέδρες ξεσπώντας σε αποδοκιμασίες..
Τελικά, αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το εάν ελέγχθηκε η φάση ή αν λόγω αδυναμίας ελέγχου το γκολ μέτρησε κανονικά, στο 95' ο διαιτητής σφύριξε την επανέναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό σχεδόν αμέσως να βρίσκει το γκολ της νίκης από τον Τσικίνιο.
