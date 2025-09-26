Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους προέδρους του Ολυμπιακού που έβαλαν το χέρι στην τσέπη και έφεραν τον Ντιλικίνα» - Βίντεο

Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της Ρόδου και θα παίξει το Σάββατο (20:00) με τον Προμηθέα στον τελικό για τον πρώτο της χρονιάς.Μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην ΕΡΤ για το ρόστερ, την μεταγραφή του Ντιλικίνα και ευχαρίστησε τους προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο που έβαλαν και πάλι το χέρι στην τσέπη.



Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα



«Μου άρεσε το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους της ομάδας, γιατί για μια ακόμα φορά σε μια δύσκολη στιγμή, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και έφεραν τον Ντιλικίνα.

Φυσικά και είναι ένας τίτλος. Τον έχουμε κατακτήσει τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Συμβαίνουν πολλά μέσα στη σεζόν. Από τραυματισμούς, μέχρι την μην προσαρμογή κάποιον ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι απλά ευχαριστημένος από το ρόστερ, είμαι ενθουσιασμένος. Έχει τρομερό βάθος. Ρίξαμε τον μέσο όρο ηλικίας, για να έχουμε περισσότερο hustle».



Μιλώντας στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου τόνισε:

«Κάναμε μια σοβαρή εμφάνιση. Ήμασταν καλοί αμυντικά από το 5′ και μετά. Πήραμε μία διαφορά, κρατήσαμε την Καρδίτσα χαμηλά και μετά έγινε λίγο διαδικαστικό το παιχνίδι. Σοβαρή η εμφάνισή μας, όποιος έπαιξε ήταν στο πνεύμα του πώς πρέπει να παίζουμε και πώς θέλουμε να παίζουμε. Η Καρδίτσα θα έχει και ευρωπαϊκή πορεία, με ταξίδια, είναι μια εμπειρία που πρέπε να ζήσεις.

Ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους για την πολύ άμεση και καίρια βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα. Με τον Κίναν Έβανς εκτός χρειαζόμασταν κι άλλο playmaking, ούτως ή άλλως. Θέλαμε έναν άσο και πιστεύουμε ότι ο Νιλικίνα είναι τέτοιος. Πρέπει να αμυνθεί καλά στην περιφέρεια, θα παίξει απλά, όπως εμείς θέλουμε. Πιστεύουμε πολύ σε αυτόν τον παίκτη. Ο Φουρνιέ μας είπε τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του και για το πόσο ανταγωνιστικός είναι. Πόιντ γκαρντ θα παίξει σε εμάς, για εμάς είναι ιδιαίτερος αυτός ο ρόλος. Μπορεί να μαρκάρει τρεις θέσεις και μας δίνει εξαιρετική ευελιξία σε αυτό το πράγμα.

Έχουμε ποιότητα, μπορούν όλοι να καταλάβουν πού πρέπει να δώσουν τη μπάλα. Εμείς σαν σταφ κατευθύνουμε το παιχνίδι στα δυνατά σημεία κάθε παίκτη. Είμαστε πολύ καλοί στο να μπλοκάρουμε σουτ ψηλά, έχουμε ταχύτητα. Η ομάδα είχε συνηθίσει να παίζει με έναν τρόπο που είχε πολλά θετικά, είχαμε τον Φαλ που τα τελευταία πέντε χρόνια είχε δημιουργία. Θα προσαρμοστούμε, είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό. Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί προσαρμογές, απ’ όλους μας. Βλέπετε υπάρχουν τραυματισμοί και οι ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ κινούνται για να βρουν.

Υπάρχει κοσμοσυρροή, αλλά και τεράστια ποσότητα παιχνιδιών φέτος. Πρέπει να έχεις 15-16 παίκτες για να παίξουν, όλοι θα παίξουν. Όταν η ομάδα είναι πλήρης, κάποιοι θα μένουν έξω, κάποιοι θα στενοχωριούνται λίγο. Μπορεί να λείπουν 3-4 παίκτες από ένα ματς. Όλοι έχουν την ευκαιρία για να παίξουν. Και είναι και τι θέλεις, να παίξεις σε χαμηλότερο επίπεδο, ή να είσαι ανταγωνιστικός».





