Μήτογλου: «Χάθηκε ένας στόχος αλλά είμαστε Παναθηναϊκός και θα επιστρέψουμε δυνατότεροι»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας φόργουορντ του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μυκόνου





Παναθηναϊκός σύνελθε από τον σκληρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στη Euroleague και επικράτησε της Μυκόνου 99-75 για τον πρώτο αγώνα των playoffs της Basket League. Ντίνος Μήτογλου μετά το ματς έδωσε σύνθημα συσπείρωσης για την ομάδα ενόψει της συνέχεια στο πρωτάθλημα και τους τελικούς με τον Ολυμπιακό.«Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος μας. Έχουμε απογοήτευση για την προσπάθεια του προέδρου και του κόσμου.Όμως, πιστεύω πολύ στην ομάδα, υπάρχει ένας στόχος μπροστά μας.Αυτή η ομάδα θα βγει δυνατότερη από τις δυσκολίες. Είμαστε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι, παίξαμε όλοι και έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή.Είναι δύσκολο να προχωρήσουμε αλλά είναι η δουλειά μας. Οι κακές μέρες είναι πιο πολλές από τις καλές.Πρέπει να το διαχειριστούμε. Έχουμε έμπειρους παίκτες. Χαίρομαι που δείξαμε σοβαρότητα με τη Μύκονο.Έχουμε έναν άλλον μεγάλο στόχο μπροστά μας. Θα κάνουμε τα πάντα για το να τον πετύχουμε, τέλος.Σήμερα άνοιξε το ροτέισιον, ο κόουτς διαχειρίστηκε τους παίκτες, γιατί υπήρχε κούραση.Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή. Προσωπικά, νιώθω καλά και δουλεύω καλά.

Προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο. Θέλω να βοηθάω για να κερδίζουμε. Το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα.



Ξεκουραζόμαστε τώρα για το ματς της Κυριακής, θα είναι και η Μύκονος πιο προετοιμασμένη τώρα. Έχουμε ταξίδι αύριο».