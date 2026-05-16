Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα play-outs στη Super League και το Κολοσσός - Ολυμπιακός
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα play-outs στη Super League και το Κολοσσός - Ολυμπιακός

Πλούσιο πρόγραμμα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, MotoGP, Bundesliga, FA Cup και τελικό WTA 1000 στη Ρώμη στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα play-outs στη Super League και το Κολοσσός - Ολυμπιακός

Με κρίσιμες αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική των play-outs της Super League και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Κολοσσό και Ολυμπιακό για τα playoffs της Greek Basketball League συνεχίζεται το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στις μάχες της Bundesliga, στον τελικό του FA Cup ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, στις κατατακτήριες και το Sprint του MotoGP στην Καταλονία, αλλά και στον τελικό του WTA 1000 της Ρώμης.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σανγκάη

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint)

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 4 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Ουνιόν Βερολίνου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 4HDΒέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports 2HDΧάιντενχαϊμ – Μάιντς Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Emirates FA Cup

17:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026Σβιτολόνα-Γκοφ Ρώμη, Τελικός

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρότζεκτ Βαρσοβίας – Περούτζια CEV Champions League

18:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League

19:00 Novasports Prime Αστέρας Tρίπολης – Κηφισιά Super League Play-outs

19:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League Play-outs

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ– Ατρόμητος Super League Play-outs

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ Champions League πόλο γυναικών

19:05 COSMOTE SPORT 6 HD Αλ Χιλάλ – Νέομ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ Α’ Εθνική Γυναικών Ποδόσφαιρο

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Εστρέλα Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βάρτα Ζαβιέρτσιε – Ζιράτ CEV Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2026 88 (Γερμανία, Ανόβερο)

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Μπενφίκα Liga Portugal

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης