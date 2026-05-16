Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα play-outs στη Super League και το Κολοσσός - Ολυμπιακός

Με κρίσιμες αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική των play-outs της Super League και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Κολοσσό και Ολυμπιακό για τα playoffs της Greek Basketball League συνεχίζεται το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στις μάχες της Bundesliga, στον τελικό του FA Cup ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, στις κατατακτήριες και το Sprint του MotoGP στην Καταλονία, αλλά και στον τελικό του WTA 1000 της Ρώμης.



Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)



10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)



11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)



11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)



13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)



14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σανγκάη



14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership



14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)



15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League



15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint)



16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL



16:30 Novasports Extra 4 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη Bundesliga



16:30 Novasports Extra 3 Ουνιόν Βερολίνου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga



16:30 Novasports Extra 2 Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ Bundesliga



16:30 Novasports Extra 1 Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ Bundesliga



16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Λειψία Bundesliga



16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Αμβούργο Bundesliga



16:30 Novasports 4HDΒέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ Bundesliga



16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία Bundesliga



16:30 Novasports 2HDΧάιντενχαϊμ – Μάιντς Bundesliga



17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Emirates FA Cup



17:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Σάντα Κλάρα Liga Portugal



18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026Σβιτολόνα-Γκοφ Ρώμη, Τελικός



18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρότζεκτ Βαρσοβίας – Περούτζια CEV Champions League



18:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League



19:00 Novasports Prime Αστέρας Tρίπολης – Κηφισιά Super League Play-outs



19:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League Play-outs



19:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ– Ατρόμητος Super League Play-outs



19:00 Mega News Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ Champions League πόλο γυναικών



19:05 COSMOTE SPORT 6 HD Αλ Χιλάλ – Νέομ Roshn Saudi League



19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A



19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ Α’ Εθνική Γυναικών Ποδόσφαιρο



20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Ρίο Άβε Liga Portugal



20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Εστρέλα Liga Portugal



21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League



21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βάρτα Ζαβιέρτσιε – Ζιράτ CEV Champions League



22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2026 88 (Γερμανία, Ανόβερο)



22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal



22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Μπενφίκα Liga Portugal



