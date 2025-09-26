Σάκοτα μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον Προμηθέα: Νιώθω ντροπή για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα
SPORTS
Ντράγκαν Σάκοτα ΑΕΚ

Σάκοτα μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον Προμηθέα: Νιώθω ντροπή για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα μετά τον ημιτελικό του Super Cup της Ρόδου

Σάκοτα μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον Προμηθέα: Νιώθω ντροπή για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα
4 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ μπάσκετ στη Ρόδο και ο προπονητής της, Ντράγκαν Σάκοτα, ξέσπασε όχι τόσο για την ήττα αλλά για τον τρόπο που έπαιξαν οι παίκτες της Ένωσης.


Οι δηλώσεις του Σάκοτα

«Θα χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά πάντα λέμε ότι υπάρχει τρόπος. Δεν αγχώνομαι για το παιχνίδι που χάσαμε, νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου που δεν έχει δείξει ούτε μία φορά στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει καθόλου και θα δούμε αυτές τις ημέρες τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έγινε ένα κακό παιχνίδι. Οι ήττες μας φέρνουν να μάθουμε κάτι και να συνεχίζουμε»

«Καμία φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Καλύτερη από πέρυσι. Το πληρώσαμε και καλά μας έκαναν. Ήταν μία εικόνα που δεν έχουμε δει έναν χρόνο»




Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης