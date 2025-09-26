Σάκοτα μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον Προμηθέα: Νιώθω ντροπή για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα

Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ μπάσκετ στη Ρόδο και ο προπονητής της, Ντράγκαν Σάκοτα, ξέσπασε όχι τόσο για την ήττα αλλά για τον τρόπο που έπαιξαν οι παίκτες της Ένωσης.



Οι δηλώσεις του Σάκοτα



«Θα χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά πάντα λέμε ότι υπάρχει τρόπος. Δεν αγχώνομαι για το παιχνίδι που χάσαμε, νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου που δεν έχει δείξει ούτε μία φορά στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει καθόλου και θα δούμε αυτές τις ημέρες τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έγινε ένα κακό παιχνίδι. Οι ήττες μας φέρνουν να μάθουμε κάτι και να συνεχίζουμε»

«Καμία φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Καλύτερη από πέρυσι. Το πληρώσαμε και καλά μας έκαναν. Ήταν μία εικόνα που δεν έχουμε δει έναν χρόνο»







