Μουντιάλ 2026: Τέλος το τουρνουά για τον Σλότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο
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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Εθνική Γερμανίας Νίκο Σλότερμπεκ Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Τέλος το τουρνουά για τον Σλότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο

Ο αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Εθνικής Γερμανίας ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον τραυματισμό του στους συνδέσμους του αστραγάλου

Μουντιάλ 2026: Τέλος το τουρνουά για τον Σλότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο
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Μουντιάλ 2026 τέλος για τον Νίκο Σλότερμπεκ μετά από τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αστραγάλου του.

Ο 26χρονος παίκτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο του αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, με ένα πρόβλημα που φαινόταν να εντοπίζεται στον αστράγαλο.

Ο Σλότερμπεκ θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, αλλά δεν θα αγωνιστεί ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του προπονητή του Γιούλιαν Νάϊγκελσμαν ο οποίος μετά το παιχνίδι είχε πει: «... τα πράγματα δεν φαίνονται καλά».

Ο Σλότερμπεκ τραυματίστηκε στα μισά του ημιχρόνου και ενώ φάνηκε ότι θα γίνει αλλαγή, συνέχισε και αυτό επιβάρυνε την κατάσταση του με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη ζημιά. Αυτός είναι ο δεύτερος παίκτης που χάνει η Γερμανία καθώς είχε προηγηθεί ο νεαρός μέσος της Μπάγερν Λέναρντ Καρλ που αποκλείστηκε από την αποστολή λίγο πριν την αναχώρηση για τις ΗΠΑ.
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