Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Σαμς Σαράνια: «'Ερχεται η συμφωνία για ανταλλαγή του Γιάννη σε Σέλτις ή Χιτ πριν το draft»
Σαμς Σαράνια: «'Ερχεται η συμφωνία για ανταλλαγή του Γιάννη σε Σέλτις ή Χιτ πριν το draft»
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος του ESPN αποκάλυψε ότι είναι θέμα ωρών η ολοκλήρωση της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούμπο με την Βοστόνη και το Μαϊάμι πιθανότερους προορισμούς του
Μπορεί όλος ο ευρωπαϊκός μπασκετικός κόσμος να γυρίζει γύρω από τον αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όμως η αντίπερα όχθη του Ατλαντικού φροντίζει να κρατάει άπαντες σε εγρήγορση με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται προ των πυλών.
Ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα και να αποχωριστεί τους Μπακς με τους οποίους πορεύτηκε και τα 13 χρόνια της καριέρας του στο NBA βοηθώντας τα «Ελάφια» να κατακτήσουν πρωτάθλημα μετά από μισό αιώνα.
Ο κορυφαίος insider του ESPN, Σαμς Σαράνια, ανέφερε πως οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του συγκλίνουν στο ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το Draft της Τρίτης (23/06), με τους Μπακς να διαπραγματεύονται πλέον με δύο μόνο ομάδες: τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα και να αποχωριστεί τους Μπακς με τους οποίους πορεύτηκε και τα 13 χρόνια της καριέρας του στο NBA βοηθώντας τα «Ελάφια» να κατακτήσουν πρωτάθλημα μετά από μισό αιώνα.
Ο κορυφαίος insider του ESPN, Σαμς Σαράνια, ανέφερε πως οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του συγκλίνουν στο ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το Draft της Τρίτης (23/06), με τους Μπακς να διαπραγματεύονται πλέον με δύο μόνο ομάδες: τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ.
Shams on potential Giannis trade:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 22, 2026
"Sources tell me a trade and a resolution is coming for the Milwaukee Bucks with Giannis Antetokounmpo before the NBA Draft."
Heat, Celtics are finalists and trade will be a 2-team deal, per @ShamsCharania.pic.twitter.com/U7Ori9A4NF
Πηγή:www.gazzetta.gr
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