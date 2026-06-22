Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Έκλεισε ο Πένια στον Παναθηναϊκό: Ανακοινώνεται την Τρίτη και πάει στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία
Έκλεισε ο Πένια στον Παναθηναϊκό: Ανακοινώνεται την Τρίτη και πάει στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία
Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του Ινιάκι Πένια το πρωί της Τρίτης 23/6, ενώ στη συνέχεια ο Ισπανός τερματοφύλακας θα μεταβεί στην Ολλανδία, μαζί με Τσάπρα και Κοτσόλη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό, αφού μετά από την επισημοποίηση της απόκτησης των Καμαρά και Τσάπρα, θα ακολουθήσει εκείνη του Ινιάκι Πένια.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην Αθήνα από την Κυριακή 21/6 και το πρωί της Δευτέρας πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, ενώ οι «πράσινοι θα ανακοινώσουν την ολοκλήρωση της απόκτησής του το πρωί της Τρίτης 23/6!
Μάλιστα, ο Πένια θα μεταβεί άμεσα στο Άπελντορν της Ολλανδίας μαζί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ μαζί τους θα ταξιδέψει και ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού, Στέφανος Κοτσόλης.
Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού αναμένεται να φτάσουν στην Ολλανδία γύρω στις 11:30, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν!
Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην Αθήνα από την Κυριακή 21/6 και το πρωί της Δευτέρας πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, ενώ οι «πράσινοι θα ανακοινώσουν την ολοκλήρωση της απόκτησής του το πρωί της Τρίτης 23/6!
Μάλιστα, ο Πένια θα μεταβεί άμεσα στο Άπελντορν της Ολλανδίας μαζί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ μαζί τους θα ταξιδέψει και ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού, Στέφανος Κοτσόλης.
Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού αναμένεται να φτάσουν στην Ολλανδία γύρω στις 11:30, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν!
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