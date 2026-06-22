Απίθανα πράγματα σε αγώνα Γ' Εθνικής της Ιταλίας με χαμένες βολές και... εσκεμμένο αυτοκαλάθι που δεν μέτρησε, δείτε βίντεο
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Ιταλία Μπάσκετ Σιένα Ρέτζιο Καλάμπρια Τεχνική ποινή

Απίθανα πράγματα σε αγώνα Γ' Εθνικής της Ιταλίας με χαμένες βολές και... εσκεμμένο αυτοκαλάθι που δεν μέτρησε, δείτε βίντεο

Τρομερά σκηνικά στον 2ο τελικό των play off της ανόδου από τη Β' Εθνική στην Α2 μεταξύ των άλλοτε κραταιών Σιένα και Ρέτζιο Καλάμπρια

Απίθανα πράγματα σε αγώνα Γ' Εθνικής της Ιταλίας με χαμένες βολές και... εσκεμμένο αυτοκαλάθι που δεν μέτρησε, δείτε βίντεο
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Δύο εσκεμμένα χαμένες βολές από τη Σιένα, ένα εσκεμμένο αυτοκαλάθι από τη Ρέτζιο Καλάμπρια! Η απόλυτη μπασκετική παράνοια σημειώθηκε στον 2ο τελικό των play off από τη Β2 στη Β1 (η δική μας Α2) κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ.

Η Σιένα, η οποία μετά την πτώχευση που κήρυξε το 2014 βρέθηκε στην Δ' κατηγορία και η Ρέτζιο Καλάμπρια (επίσης από τις καλές ιταλικές ομάδες των προηγούμενων δεκαετιών) βρέθηκαν αντιμέτωπες στον τελικό της ανόδου με την Σιένα να έχει κερδίσει το πρώτο ματς με 7 πόντους διαφορά.

Στο δεύτερο ματς κι ενώ απέμεναν δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη η Ρέτζιο Καλάμπρια ήταν στο +2 (62-64), ωστόσο αυτή η διαφορά δεν της αρκούσε και οι παίκτες της έκαναν φάουλ για να δώσουν βολές στους αντιπάλους.

Ο Μπαρτολότζι αστόχησε εσκεμμένα και στις δύο και αμέσως σήκωσε τις γροθιές του για να πανηγυρίσει, ωστόσο για δευτερόλεπτα το γήπεδο πάγωσε!

Ο Μάρκο Λαγκάνα των φιλοξενούμενων μετά τη δεύτερη άστοχη βολή με φόλοου έστειλε τη μπάλα στο καλάθι  της ομάδας του διαμορφώνοντας το 64-64 και στέλνοντας το ματς στην παράταση. Μάλιστα ο απίθανος Λαγκάνα έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση τραβώντας τα μαλλιά του, θέλοντας να δείξει απόγνωση για το αυτοκαλάθι που πέτυχε...

Ο ένας διαιτητής, αυτός που ήταν κάτω από το καλάθι σάστισε, ο άλλος όμως δεν... μάσησε, ακύρωσε το καλάθι, χρέωσε με τεχνική ποινή τον Λαγκάνα (όπως αναφέρει ο κανονισμός της FIBA για όσους σκοράρουν εσκεμμένα στο καλάθι της ομάδας τους) και σφύριξε το φινάλε του ματς με τους οπαδούς της Σιένα να πανηγυρίζουν την άνοδο της ομάδας τους!

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