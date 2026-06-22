Κράτησε τον λόγο του ο Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
SPORTS
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός

Κράτησε τον λόγο του ο Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό

Ο Γάλλος είχε βάλει στοίχημα με τον κουρέα του, αν ο Ολυμπιακός κατακτούσε την Euroleague θα είχε το ελεύθερο να δημιουργήσει ότι θέλει πάνω του

Κράτησε τον λόγο του ο Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
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Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague μετά από 13 χρόνια μετά από μια ονειρική χρονιά. 

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη επιτυχία των ερυθρολεύκων. 

Ο Γάλλος είχε βάλει στοίχημα με τον κομμωτή του ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κατακτήσει την Euroleague θα τον αφήσει να κάνει ότι θέλει στα γένια του. 

Κι έτσι έγινε. Οι «ερυθρόλευκοι» τα κατάφεραν, με MVP τον Φουρνιέ και ο 33χρονος άσος αφέθηκε στα χέρια του Mokka, ο οποίος του έβαψε το μούσι κατακόκκινο παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα στο Instagram. 

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