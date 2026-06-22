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Κράτησε τον λόγο του ο Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
Κράτησε τον λόγο του ο Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
Ο Γάλλος είχε βάλει στοίχημα με τον κουρέα του, αν ο Ολυμπιακός κατακτούσε την Euroleague θα είχε το ελεύθερο να δημιουργήσει ότι θέλει πάνω του
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague μετά από 13 χρόνια μετά από μια ονειρική χρονιά.
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη επιτυχία των ερυθρολεύκων.
Ο Γάλλος είχε βάλει στοίχημα με τον κομμωτή του ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κατακτήσει την Euroleague θα τον αφήσει να κάνει ότι θέλει στα γένια του.
Κι έτσι έγινε. Οι «ερυθρόλευκοι» τα κατάφεραν, με MVP τον Φουρνιέ και ο 33χρονος άσος αφέθηκε στα χέρια του Mokka, ο οποίος του έβαψε το μούσι κατακόκκινο παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα στο Instagram.
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη επιτυχία των ερυθρολεύκων.
Ο Γάλλος είχε βάλει στοίχημα με τον κομμωτή του ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κατακτήσει την Euroleague θα τον αφήσει να κάνει ότι θέλει στα γένια του.
Κι έτσι έγινε. Οι «ερυθρόλευκοι» τα κατάφεραν, με MVP τον Φουρνιέ και ο 33χρονος άσος αφέθηκε στα χέρια του Mokka, ο οποίος του έβαψε το μούσι κατακόκκινο παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα στο Instagram.
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