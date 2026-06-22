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Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, δείτε βίντεο
Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, δείτε βίντεο
Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής στον αγώνα με την Αυστρία κατέρριψε ένα ακόμη ρεκόρ στην τεράστια καριέρα του
Στον πρώτο του αγώνα στην 6η του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου εμφανίστηκε... σεληνιασμένος και σε ρυθμούς Κατάρ, φιλοδωρώντας την Αλγερία με τρία γκολ.
Το τελικό 3-0 επέτρεψε στην αλμπισελέστε να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθεια της να υπερασπιστεί το στέμμα που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια με τον Λιονέλ Μέσι να πανηγυρίζει το πρώτο του χατ τρικ σε Μουντιάλ και να πιάνει στην κορυφή των σκόρερ των Μίροσλαβ Κλόζε.
Αμφότεροι είχαν πλέον από 16 γκολ και το ερώτημα ήταν πότε θα βρεθεί μόνος στην κορυφή ο «Πούλγκα».
Όταν ο Αμίν Ομάρ, ο Αιγύπτιος διαιτητής του αγώνα με την Αυστρία, μετά από την εξέταση της φάσης έδειξε την άσπρη βούλα μετά την ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνεζ, όλοι πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα για το ρεκόρ...
Ωστόσο ο αρχηγός της Αργεντινής έκανε μία από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι της καριέρας του στέλνοντας τη μπάλα άουτ.
Λίγα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της Αυστρίας, Σλάγκερ, έβγαλε με τα πόδια το πλασέ του, αλλά στο 39' είχε φτάσει η ώρα για τον κορυφαίο όλων των εποχών να γράψει άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η Αργεντινή ξεδιπλώθηκε εξαιρετικά και από το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε συστημένα στα πόδια του Μέσι ο οποίος με σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου με 17 γκολ!
Το τελικό 3-0 επέτρεψε στην αλμπισελέστε να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθεια της να υπερασπιστεί το στέμμα που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια με τον Λιονέλ Μέσι να πανηγυρίζει το πρώτο του χατ τρικ σε Μουντιάλ και να πιάνει στην κορυφή των σκόρερ των Μίροσλαβ Κλόζε.
Αμφότεροι είχαν πλέον από 16 γκολ και το ερώτημα ήταν πότε θα βρεθεί μόνος στην κορυφή ο «Πούλγκα».
Όταν ο Αμίν Ομάρ, ο Αιγύπτιος διαιτητής του αγώνα με την Αυστρία, μετά από την εξέταση της φάσης έδειξε την άσπρη βούλα μετά την ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνεζ, όλοι πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα για το ρεκόρ...
Ωστόσο ο αρχηγός της Αργεντινής έκανε μία από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι της καριέρας του στέλνοντας τη μπάλα άουτ.
Λίγα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της Αυστρίας, Σλάγκερ, έβγαλε με τα πόδια το πλασέ του, αλλά στο 39' είχε φτάσει η ώρα για τον κορυφαίο όλων των εποχών να γράψει άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η Αργεντινή ξεδιπλώθηκε εξαιρετικά και από το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε συστημένα στα πόδια του Μέσι ο οποίος με σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου με 17 γκολ!
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