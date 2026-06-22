Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»: Ο Τσάπρας παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς και άργησε στη δική του, δείτε βίντεο
«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»: Ο Τσάπρας παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς και άργησε στη δική του, δείτε βίντεο
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επισκιάσει τα πάντα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και η ανακοίνωση του Τσάπρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν αποτελεί εξαίρεση
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και όλος ο οργανισμός συζητάει για τον βασιλιά.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή καλωσόρισε τον «βασιλιά» στο σπίτι του και σήμερα ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
Ο 24χρονος δεξιός μπακ κλήθηκε να γυρίσει ένα βίντεο κι εκείνη την ώρα έβλεπε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο κινητό του κι απάντησε: «Μισό λεπτό ρε παιδιά. Βλέπω τον Ζέλικο»!
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή καλωσόρισε τον «βασιλιά» στο σπίτι του και σήμερα ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
Ο 24χρονος δεξιός μπακ κλήθηκε να γυρίσει ένα βίντεο κι εκείνη την ώρα έβλεπε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο κινητό του κι απάντησε: «Μισό λεπτό ρε παιδιά. Βλέπω τον Ζέλικο»!
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