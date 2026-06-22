«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»: Ο Τσάπρας παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς και άργησε στη δική του, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Τριαντάφυλλος Τσάπρας

«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»: Ο Τσάπρας παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς και άργησε στη δική του, δείτε βίντεο

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επισκιάσει τα πάντα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και η ανακοίνωση του Τσάπρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν αποτελεί εξαίρεση

«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»: Ο Τσάπρας παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς και άργησε στη δική του, δείτε βίντεο
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και όλος ο οργανισμός συζητάει για τον βασιλιά.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή καλωσόρισε τον «βασιλιά» στο σπίτι του και σήμερα ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ κλήθηκε να γυρίσει ένα βίντεο κι εκείνη την ώρα έβλεπε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο κινητό του κι απάντησε: «Μισό λεπτό ρε παιδιά. Βλέπω τον Ζέλικο»!

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