Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό, το «ευχαριστώ» των ερυθρόλευκων
SPORTS
Φρανκ Νιλικίνα Ολυμπιακός

Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό, το «ευχαριστώ» των ερυθρόλευκων

Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ αγωνιζόταν στους «ερυθρόλευκους» από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν αποκτήθηκε από την Παρτιζάν

Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό, το «ευχαριστώ» των ερυθρόλευκων
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) τη λύση συνεργασίας με τον Φρανκ Νιλικίνα. Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ αγωνιζόταν στους «ερυθρόλευκους» από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν αποκτήθηκε από την Παρτιζάν.

Έδωσε πολύτιμες βοήθειες στον άσσο. Είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά αποφασίστηκε να μη συνεχίσει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε μία Ευρωλίγκα και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Ολυμπιακός Μπάσκετ ανακοινώνει ότι διακόπτει τη συνεργασία του με τον Φρανκ Ντιλικίνα. Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου στην ομάδα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον και συνεχή επιτυχία στην καριέρα σου».

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