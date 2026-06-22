Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό, το «ευχαριστώ» των ερυθρόλευκων
Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό, το «ευχαριστώ» των ερυθρόλευκων
Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ αγωνιζόταν στους «ερυθρόλευκους» από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν αποκτήθηκε από την Παρτιζάν
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) τη λύση συνεργασίας με τον Φρανκ Νιλικίνα. Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ αγωνιζόταν στους «ερυθρόλευκους» από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν αποκτήθηκε από την Παρτιζάν.
Έδωσε πολύτιμες βοήθειες στον άσσο. Είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά αποφασίστηκε να μη συνεχίσει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε μία Ευρωλίγκα και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Ο Ολυμπιακός Μπάσκετ ανακοινώνει ότι διακόπτει τη συνεργασία του με τον Φρανκ Ντιλικίνα. Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου στην ομάδα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον και συνεχή επιτυχία στην καριέρα σου».
Έδωσε πολύτιμες βοήθειες στον άσσο. Είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά αποφασίστηκε να μη συνεχίσει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε μία Ευρωλίγκα και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Ο Ολυμπιακός Μπάσκετ ανακοινώνει ότι διακόπτει τη συνεργασία του με τον Φρανκ Ντιλικίνα. Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου στην ομάδα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον και συνεχή επιτυχία στην καριέρα σου».
Olympiacos BC announces that it has parted ways with Frank Ntilikina.@FrankLikina thank you for your contribution to the team. We wish you all the best for the future and continued success in your career.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Bsc1ZKASLA— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 22, 2026
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