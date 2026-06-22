Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Το απίθανο λάθος του μεταφραστή και η αντίδραση Γιαννακόπουλου και Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα...», δείτε βίντεο
Το απίθανο λάθος του μεταφραστή και η αντίδραση Γιαννακόπουλου και Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα...», δείτε βίντεο
Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος κούνησαν το κεφάλι τους και μετά έσκασαν ένα χαμόγελο
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει κλέψει την παράσταση, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η πράσινη ΚΑΕ παρουσίασε τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telekom Center Athens.
Ορισμένες ατάκες του έκλεψαν την παράσταση όπως τα άπταιστα ελληνικά προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
Σε ακόμα ένα περιστατικό που τράβηξε τα βλέματα ήταν το λάθος του μεταφραστή. Ξεκίνησε να κάνει τη μετάφραση και αντί για το «ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα», είπε «ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα» και αμέσως ζήτησε συγγνώμη, ενώ αρκετοί που ήταν στην αίθουσα γέλασαν με το λάθος.
Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος κούνησαν το κεφάλι τους και μετά έσκασαν ένα χαμόγελο!
Πηγή: gazzeta.gr
Ορισμένες ατάκες του έκλεψαν την παράσταση όπως τα άπταιστα ελληνικά προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
Σε ακόμα ένα περιστατικό που τράβηξε τα βλέματα ήταν το λάθος του μεταφραστή. Ξεκίνησε να κάνει τη μετάφραση και αντί για το «ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα», είπε «ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα» και αμέσως ζήτησε συγγνώμη, ενώ αρκετοί που ήταν στην αίθουσα γέλασαν με το λάθος.
Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος κούνησαν το κεφάλι τους και μετά έσκασαν ένα χαμόγελο!
🤣 Το απίθανο λάθος του μεταφραστή και η αντίδραση Γιαννακόπουλου και Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα...»#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/foggrMMIyD— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026
Πηγή: gazzeta.gr
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