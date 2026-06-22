Ο Λίσι υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα είναι στην «πρώτη» του ΠΑΟΚ
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ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι Λέο Μάτος Αντρέ Βιεϊρίνια

Ο Λίσι υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα είναι στην «πρώτη» του ΠΑΟΚ

Ο Ιταλός τεχνικός έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο και θα γνωρίσει σήμερα τους παίκτες της νέας του ομάδας

Ο Λίσι υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα είναι στην «πρώτη» του ΠΑΟΚ
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Η εποχή Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε οριστικά στον ΠΑΟΚ με τις δύο πλευρές να επικυρώνουν την προφορική τους συμφωνία με την υπογραφή διετούς συμβολαίου και πλέον αυτό που απομένει είναι η τυπική ανακοίνωση από την ΠΑΕ.

Ο 40χρονος τεχνικός ήρθε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής και το βράδυ είχε δείπνο εργασίας με τους Λέο Μάτος, Αντρέ Βιεϊρίνια που θα είναι και οι πιο στενοί του συνεργάτες.

Το πρωί ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά με την υπογραφή του συμβολαίου, ενώ μαζί του ήταν και ένας εκ των συνεργατών που θα φέρει.

Ο Λίσι στις 18:30 θα έχει και την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ καθώς στην Τούμπα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση της χρονιάς.
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