Επεισόδια στην Ουτρέχτη πριν το ματς με τη Λιόν, ένας τραυματίας από συμπλοκές οπαδών - Βίντεο

Ουτρέχτη Λιόν Επεισόδια Europa League

Περίπου 100 Γάλλοι οπαδοί έφυγαν από τη fan zone, συγκρούστηκαν με Ολλανδούς σε κεντρική πλατεία και απωθήθηκαν από την αστυνομία με γκλομπ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της Ουτρέχτης, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Ουτρέχτη - Λιόν για το Europa League, με σύντομη αλλά σφοδρή συμπλοκή ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων στην πλατεία Neude και την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα για να αποτρέψει κλιμάκωση.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν περίπου εκατό Γάλλοι οπαδοί εγκατέλειψαν ξαφνικά τη fan zone που είχε δημιουργηθεί και κατευθύνθηκαν οργανωμένα προς το κέντρο.

Σύμφωνα με οπαδούς της Ουτρέχτης που βρίσκονταν σε καφέ της περιοχής, οι Γάλλοι τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να σημειωθεί άγρια συμπλοκή. Αυτόπτες μιλούν για «πολλαπλούς τραυματισμούς», με έναν από αυτούς να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Η αστυνομία, η οποία αρχικά επιβεβαίωσε έναν τραυματία, αντέδρασε άμεσα και με χρήση γκλομπ απώθησε τους περίπου 100 Γάλλους οπαδούς, επιστρέφοντάς τους στη fan zone. Παράλληλα, υποστηρικτές της Λυών που βρίσκονταν διασκορπισμένοι στο κέντρο συνοδεύτηκαν από αστυνομικές δυνάμεις πίσω στην καθορισμένη ζώνη, ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις.




