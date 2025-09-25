Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Επεισόδια στην Ουτρέχτη πριν το ματς με τη Λιόν, ένας τραυματίας από συμπλοκές οπαδών - Βίντεο
Επεισόδια στην Ουτρέχτη πριν το ματς με τη Λιόν, ένας τραυματίας από συμπλοκές οπαδών - Βίντεο
Περίπου 100 Γάλλοι οπαδοί έφυγαν από τη fan zone, συγκρούστηκαν με Ολλανδούς σε κεντρική πλατεία και απωθήθηκαν από την αστυνομία με γκλομπ
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της Ουτρέχτης, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Ουτρέχτη - Λιόν για το Europa League, με σύντομη αλλά σφοδρή συμπλοκή ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων στην πλατεία Neude και την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα για να αποτρέψει κλιμάκωση.
Το περιστατικό ξεκίνησε όταν περίπου εκατό Γάλλοι οπαδοί εγκατέλειψαν ξαφνικά τη fan zone που είχε δημιουργηθεί και κατευθύνθηκαν οργανωμένα προς το κέντρο.
Σύμφωνα με οπαδούς της Ουτρέχτης που βρίσκονταν σε καφέ της περιοχής, οι Γάλλοι τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να σημειωθεί άγρια συμπλοκή. Αυτόπτες μιλούν για «πολλαπλούς τραυματισμούς», με έναν από αυτούς να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.
Η αστυνομία, η οποία αρχικά επιβεβαίωσε έναν τραυματία, αντέδρασε άμεσα και με χρήση γκλομπ απώθησε τους περίπου 100 Γάλλους οπαδούς, επιστρέφοντάς τους στη fan zone. Παράλληλα, υποστηρικτές της Λυών που βρίσκονταν διασκορπισμένοι στο κέντρο συνοδεύτηκαν από αστυνομικές δυνάμεις πίσω στην καθορισμένη ζώνη, ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Το περιστατικό ξεκίνησε όταν περίπου εκατό Γάλλοι οπαδοί εγκατέλειψαν ξαφνικά τη fan zone που είχε δημιουργηθεί και κατευθύνθηκαν οργανωμένα προς το κέντρο.
Σύμφωνα με οπαδούς της Ουτρέχτης που βρίσκονταν σε καφέ της περιοχής, οι Γάλλοι τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να σημειωθεί άγρια συμπλοκή. Αυτόπτες μιλούν για «πολλαπλούς τραυματισμούς», με έναν από αυτούς να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.
Η αστυνομία, η οποία αρχικά επιβεβαίωσε έναν τραυματία, αντέδρασε άμεσα και με χρήση γκλομπ απώθησε τους περίπου 100 Γάλλους οπαδούς, επιστρέφοντάς τους στη fan zone. Παράλληλα, υποστηρικτές της Λυών που βρίσκονταν διασκορπισμένοι στο κέντρο συνοδεύτηκαν από αστυνομικές δυνάμεις πίσω στην καθορισμένη ζώνη, ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις.
Gezelligheid in de binnenstad van Utrecht tussen supporters van Utrecht en Lyon. #utrlyo pic.twitter.com/lzbx7u0a5T— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 25, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα