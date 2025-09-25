Μάντσεστερ Σίτι: Τα «ιδιαίτερα» του Γκουαρδιόλα στο Νίκο Γκονζάλες - Βίντεο
SPORTS
Πεπ Γκουαρδιόλα Μάντσεστερ Σίτι Νίκο Γκονζάλες

Η δίλεπτη συζήτηση του Γκουαρντιόλα με τον 23χρονο Ισπανό μετά τη λήξη του αγώνα με την Χάντσεσφιλντ

Μια στιγμή που έκλεψε την παράσταση και σχολιάστηκε έντονα απαθανάτισαν οι κάμερες μετά τη λήξη του αγώνα για τη φάση των «32» του League Cup, όπου η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Χάντερσφιλντ με 2-0.

Ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρντιόλα, συνομίλησε εκτενώς με τον Νίκο Γκονζάλες, παραμένοντας στο χορτάρι του γηπέδου για περισσότερα από δύο λεπτά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ο Καταλανός τεχνικός, γνωστός για την εμμονή του στη λεπτομέρεια και την τακτική, πλησίασε τον 23χρονο παίκτη και του μιλούσε ασταμάτητα, κάνοντας συνεχώς νοήματα με τα χέρια, δείχνοντας σημεία του γηπέδου, σαν να εξηγούσε μια κρίσιμη τακτική λεπτομέρεια ή μια συγκεκριμένη φάση του παιχνιδιού.

Η εικόνα ήταν ανεπανάληπτη: ο Γκουαρντιόλα να δίνει ένα παρατεταμένο, σχεδόν προσωπικό «μάθημα» ποδοσφαίρου στον Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος άκουγε με προσοχή και σεβασμό τις υποδείξεις του.

Για τον Γκονζάλες ήταν η πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα μετά την ήττα 2-0 από την Τότεναμ. Ο Ρόδρι, που είχε προτιμηθεί στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, έμεινε εκτός αποστολής, δίνοντας στον Πορτογάλο χαφ την ευκαιρία να δείξει την αξία του.

Ο Γκουαρδιόλα αναγνώρισε πολλά θετικά στοιχεία στην απόδοσή του, αλλά τόνισε πως ο παίκτης πρέπει να μάθει να «σπάει» περισσότερο τις γραμμές και να αξιοποιεί τις κάθετες πάσες προς τους Φιλ Φόντεν, Ρίκο Λιούις και τους εξτρέμ, κάτι που –όπως είπε– οδήγησε σε τρεις σημαντικές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο.

«Ο Νίκο είναι ένα παιδί που ακούει πολύ, θέλει να βελτιώνεται και με ρωτάει διαρκώς τι να κάνει σε διαφορετικές καταστάσεις», είπε ο Καταλανός προπονητής. «Αυτό είναι δώρο για κάθε προπονητή. Είναι νέος, εκπαιδεύσιμος, και με τον χρόνο θα καταλάβει πώς να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του στο έπακρο».

Ο Γκονζάλες αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από την Πόρτο έναντι 50 εκατομμυρίων λιρών, για να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Ρόδρι.


