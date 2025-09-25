Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Βίντεο: Ο viral παπάς-βολεϊμπολίστας από το Σάο Παόλο της Βραζιλίας
Βίντεο: Ο viral παπάς-βολεϊμπολίστας από το Σάο Παόλο της Βραζιλίας
Ο 45χρονος ιερέας Γκεάν Μεντέιρος έχει αφήσει στην άκρη τις προκαταλήψεις, παίζει βόλεϊ στην ομάδα της συνοικίας του και ηγείται ενός προγράμματος που επηρεάζει θετικά τη ζωή περισσότερων από 600 ανθρώπων στην κοινότητά του
Στα 47 του χρόνια ο Γκεάν Μεντέιρος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και το βόλεϊ, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να είναι αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής κάποιων κοινωνικών ομάδων.
Βλέπετε εκτός από το ιερατικό του έργο, ηγείται ενός προγράμματος βόλεϊ που βοηθά χιλιάδες νέους και ηλικιωμένους στην περιοχή του Βάλο Βέλιου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
Μια υποβαθμισμένη περιοχή, γεμάτη κοινωνικές αντιθέσεις στην οποία μεγάλωσε και σε ηλικία 12 ετών γνώρισε και ερωτεύτηκε το βόλεϊ, φτάνοντας στο σημείο το όνομα του να συζητιέται για τις μεγάλες ομάδες της πόλης.
Παρόλο που ο ίδιος επέλεξε αντί για την επαγγελματική καριέρα στο βόλεϊ να αφοσιωθεί στη θρησκεία, αυτό δεν ήταν ικανό για να... διακόψει την αγάπη του για το βόλεϊ, καταφέρνοντας από ένα σημείο και μετά να... παντρέψει και τα δύο.
Έτσι ενώ η βασική του αποστολή παραμένει η εκκλησιαστική του δράση, ο ίδιος έχει δημιουργήσει τη σχολή βόλεϊ «Piano Piano» στην οποία αθλούνται περίπου 200 νεαρά παιδιά της περιοχής, ενώ από το 2016, η σχολή προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να αναπτύξουν όχι μόνο τις αθλητικές τους ικανότητες αλλά και την προσωπικότητά τους.
«Το βόλεϊ μου έδωσε τόσα πολλά, και ήθελα να το επιστρέψω στην κοινότητά μου», εξήγησε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναλύοντας παράλληλα και το άλλο πρότζεκτ που αφορά το πρόγραμμα γυμναστικής για την τρίτη ηλικία, το οποίο έχει ήδη ωφελήσει περισσότερους από 400 ηλικιωμένους.
Ωστόσο, το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο που αφορά τον Μεντέιρος, έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος εξακολουθεί να παραμένει ενεργός αθλητής βόλεϊ, αγωνιζόμενος με την ανδρική ομάδα της Σάο Πάολο (το βολεϊκό παρακλάδι της γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας) συμμετέχοντας σε όλες τις προπονήσεις (ακόμη και με τα ράσα) και τους αγώνες της!
