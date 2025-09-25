Βίντεο: Ο viral παπάς-βολεϊμπολίστας από το Σάο Παόλο της Βραζιλίας

Ωστόσο, το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο που αφορά τον Μεντέιρος, έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος εξακολουθεί να παραμένει ενεργός αθλητής βόλεϊ, αγωνιζόμενος με την ανδρική ομάδα της Σάο Πάολο (το βολεϊκό παρακλάδι της γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας) συμμετέχοντας σε όλες τις προπονήσεις (ακόμη και με τα ράσα) και τους αγώνες της!