Πανσερραϊκός: Ενίσχυση με τον Καρέλη στην γραμμή κρούσης
SPORTS
Πανσερραϊκός Νίκος Καρέλης Super League 1

Ο Μπετανκόρ έφυγε και ο Καρέλης αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό

Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι ο Νίκος Καρέλης

Ο πρώην διεθνής επιθετικός με σπουδαία θητεία σε Ελλάδα και εξωτερικό αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Χεφτέ Μπετανκόρ στην επίθεση. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός 

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Νίκο Καρέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Έλληνας “Hulk” είναι γεννημένος στις 24/02/1992 στο Ηράκλειο, έχει ύψος 1.73, αγωνίζεται ως επιθετικός και μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της Μουμπάι στην Ινδία, έχοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε 21 συμμετοχές, 11 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Νίκος Καρέλης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό έχοντας αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Αμκαρ, Παναθηναϊκό, Γκενκ, ΠΑΟΚ, Μπρέντφορντ, Ντεν Χάαγκ και Παναιτωλικό, μετρώντας συνολικά 385 συμμετοχές, 114 γκολ και 32 ασίστ σε κορυφαίο επίπεδο.

Είναι από πολύ μικρός διεθνής με όλα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και μετράει μάλιστα 19 συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική ομάδα.

Νίκο καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

