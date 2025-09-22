Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Οι προβλέψεις του Μίτσιτς για τη φετινή Euroleague: Τοποθέτησε δεύτερο τον Ολυμπιακό και τρίτο τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
Ριψοκίνδυνος παρουσιάστηκε ο Μίτσιτς στις εκτιμήσεις του για τη Euroleague 2025-26
Ο Βασίλιε Μίτσιτς κλήθηκε να προβλέψει την κατάταξη των ομάδων στην Euroleague, που αρχίζει σε οκτώ μέρες.
Ο Σέρβος γκαρντ τόλμησε να βάλει στην κορυφή τη νέα του ομάδα, Χάποελ Τελ Αβίβ, και προτελευταία (!) τη συμπολίτισσα Μακάμπι.
Παράλληλα, ο 31χρονος άσος βλέπει δεύτερο τον Ολυμπιακό, τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτη την πρώην ομάδα του στην Ευρώπη, Αναντολού Εφές.
Το μόνο που απομένει είναι να δούμε, πόσο κοντά θα πέσει ο Σέρβος στις προβλέψεις του.
