Οι προβλέψεις του Μίτσιτς για τη φετινή Euroleague: Τοποθέτησε δεύτερο τον Ολυμπιακό και τρίτο τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
Ριψοκίνδυνος παρουσιάστηκε ο Μίτσιτς στις εκτιμήσεις του για τη Euroleague 2025-26

Ο Βασίλιε Μίτσιτς κλήθηκε να προβλέψει την κατάταξη των ομάδων στην Euroleague, που αρχίζει σε οκτώ μέρες.

Ο Σέρβος γκαρντ τόλμησε να βάλει στην κορυφή τη νέα του ομάδα, Χάποελ Τελ Αβίβ, και προτελευταία (!) τη συμπολίτισσα Μακάμπι.

Παράλληλα, ο 31χρονος άσος βλέπει δεύτερο τον Ολυμπιακό, τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτη την πρώην ομάδα του στην Ευρώπη, Αναντολού Εφές.

Το μόνο που απομένει είναι να δούμε, πόσο κοντά θα πέσει ο Σέρβος στις προβλέψεις του. 


