Super League 2: Ο Πανιώνιος 1-0 την Athens Kallithea - Δείτε το γκολ
SPORTS
Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Παπαγεωργίου

Κυανόλευκο «βάφτηκε» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο Νότιο Όμιλο της Super League 2. Η Athens Kallithea το «πάλεψε» στη Νέα Σμύρνη και ηττήθηκε με 1-0 από τον Πανιώνιο, ο οποίος πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν χάρη στο γκολ του Παπαγεωργίου.

Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη «προειδοποίησε» στο 8ο λεπτό με την κεφαλιά του Παπαγεωργίου, την οποία μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος και στο 15' ο ίδιος παίκτης ευνοήθηκε από τις κόντρες, βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε για το 1-0. Ο Παπαγεωργίου θα μπορούσε να είχε και δεύτερο γκολ, όμως στο 35' σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Από την πλευρά του το σύνολο του Κώστα Μπράτσου πίεσε και έψαξε την ισοφάριση μέχρι τέλους. Στο 39' ο Σωτηράκος αστόχησε με σουτ στην κίνηση από το όριο της μεγάλης περιοχής, ενώ στο 51' η «βολίδα» του Ινσούα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γιαννακόπολου.

Ο τερματοφύλακας του Ιστορικού στο 62' κράτησε το μηδέν με εξαιρετική απόκρουση σε καρφωτή κεφαλιά του Καντίγιο. Η Athens Kallithea πίεσε και κέρδισε αρκετές στατικές φάσεις γύρω από την περιοχή, οι οποίες πέρασαν ανεκμετάλλευτες.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 90+5', όμως ο Καντίγιο αστόχησε με κεφαλιά εξ επαφής και το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπεχαράνο (90Μπελμόντ), Στούπης, Φαν Ντερ Βάτερ (81Κρητικός), Γιακόβλεφ (90Γιένσεν), Παπαγεωργίου (64Τσέργας), Μωραΐτης (64Βοΐλης).

Athens Kallithea (Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ματίγια (76Γερολέμου), Σαρδέλης (59Γκολφίνος), Γρίβας (81Βασιλόγιαννης), Ινσούα, Σωτηράκος (46Πασαλίδης), Μεταξάς, Σαταριάνο, Γκέζος, Ντεντάκης, Παϊσάο (46Καντίγιο).




