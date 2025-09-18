Παναθηναϊκός: Και επίσημα επέστρεψε στους «πράσινους» ο Κόντης
Παναθηναϊκός Χρήστος Κόντης

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού επέστρεψε και επίσημα ο Χρήστος Κόντης με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον Έλληνα προπονητή.

Από την στιγμή που ο Ρουί Βιτόρια αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, στο «τριφύλλι» άρχισαν την αναζήτηση νέου τεχνικού.

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ένα από αυτά που έπεσαν στο τραπέζι, όπως αποκάλυψε και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos. Το σίγουρο είναι πως μέχρι να υπάρξουν νεότερες εξελίξεις νέος τεχνικός της ομάδας θα είναι ο Χρήστος Κόντης.

Ο Έλληνας προπονητής επέστρεψε στον πάγκο του «τριφυλλιού» με την σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».


