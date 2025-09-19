Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Τζένγκο στο protothema.gr: «Θα κάνω τα πάντα για το μετάλλιο στο Τόκιο»
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και κάτοχος διαμαντιού, ξεκινά σε λίγες ώρες την προσπάθεια της, στον ακοντισμό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο
Μία από τις ελπίδες της ελληνικής αποστολής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου είναι η Ελίνα Τζένγκο, αθλήτρια του ακοντισμού.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας της και στα 23 της χρόνια, κατέκτησε το διαμάντι, στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.
Τώρα στο Τόκιο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα θέλει να τελειώσει με ιδανικό τρόπο τη σεζόν της, στοχεύοντας στο πρώτο της μετάλλιο (έχει πάρει χρυσό μόνο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μόναχο το 2022).
Η 23χρονη αθλήτρια μίλησε στο protothema.gr για το επίτευγμα του Diamond League αλλά και για την εμπειρία του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο.
Δούλεψες πολλά χρόνια για αυτό το διαμάντι, πως το έζησες και τι περιμένεις τώρα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα;
Το ήθελα πολύ αυτό το έπαθλο, καθώς όλοι μου οι αγώνες στο Diamond φέτος πήγαν πολύ καλά, έκανε καλές επιδόσεις, είμαι πολύ χαρούμενη, η ψυχολογία μου είναι πολύ ανεβασμένη, τώρα είμαι πανέτοιμη και για το παγκόσμιο.
Ήταν και μία δικαίωση το διαμάντι, αφού σε όλη τη χρονιά σου πήγες στο φουλ;
Ναι αυτό περίμενα, να τελειώσω αυτή τη σειρά αγώνων με μία πολύ καλή επίδοση και θέση, τα κατάφερα.
Τώρα στο παγκόσμιο στοχεύεις ξανά σε ένα μετάλλιο;
Θέλω να προχωρήσω βήμα βήμα, να πάνε όλα καλά, να περάσω πρώτα στον τελικό και εκεί να κάνω τα πάντα για το μετάλλιο.
