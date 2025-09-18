League Cup: Η Σουόνσι απέκλεισε με απίθανη ανατροπή τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Ποστέκογλου προηγήθηκε με 2-0 όμως οι «κύκνοι» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πήραν τη νίκη με 3-2 και προκρίθηκαν στον 4ο γύρο του θεσμού
Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου έμοιαζε να ελέγχει πλήρως το ματς με τη Σουόνσι για τη φάση των «32» του αγγλικού League Cup, έχοντας πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως οι «κύκνοι» έκαναν μία... μυθική ανατροπή και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, πήραν τη νίκη και την πρόκριση με το τελικό 3-2.
Η Φόρεστ προηγήθηκε με τα γκολ του Βραζιλιάνου Ιγκόρ Ζεσούς στο 15' και στο 45'+1', όμως στο δεύτερο 45λεπτο η Σουόνσι έκανε μία μεγάλη ανατροπή με τα τέρματα των Μπέρτζες (68', 90'+7') και Βιπότνικ (90'+3').
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:
Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Γκρίμσμπι 0-1
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.
Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.
Σουόνσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2
Μπάρνσλεϊ-Μπράιτον 23/09
Μπέρνλι-Κάρντιφ 23/09
Φούλαμ-Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ 23/09
Λίνκολν-Τσέλσι 23/09
