League Cup: Το όνειρο της Γκρίμσμπι συνεχίζεται, προκρίσεις στα πέναλτι για Κρίσταλ Πάλας και Μπρέντφορντ - Δείτε τα γκολ
Η εκπληκτική Γκρίμσμπι της League Two μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε εκτός και την Σέφιλντ Γουένσντεϊ πετώντας για τους «16» του League Cup
Στη διαδικασία των πέναλτι κρίθηκαν τα δύο απ' τα τρία πρώτα παιχνίδια στο πρώτο «πιάτο» της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας, με τις Κρίσταλ Πάλας και Μπρέντφορντ να «λυγίζουν» τις Μίλγουολ και Άστον Βίλα με 4-2 στη «ρώσικη ρουλέτα» (και τα δύο ματς έληξαν 1-1 στην κανονική διάρκεια).
Μετά την ιστορική και σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γκρίμσμπι έκανε ξανά το... θαύμα της στο League Cup! Αυτή τη φορά αφήνοντας εκτός συνέχειας την Σέφιλντ Γουένσντεϊ της Championship, αφού τη νίκησε εκτός έδρας (0-1) χάρη στο τέρμα του Κάμπια στο 48' και πήρε το εισιτήριο για την τέταρτη φάση της διοργάνωσης.
Το κυρίως... πιάτο της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου, όταν θα δώσουν τα παιχνίδια τους και οι έξι ομάδες που αυτή την εβδομάδα έχουν υποχρεώσεις στο Champions League (Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ και η -κάτοχος του Europa League- Τότεναμ).
Αναλυτικά τα αποτελέσμαυα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:
Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Γκρίμσμπι 0-1
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.
Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.
Σουόνσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 17/09
Μπάρνσλεϊ-Μπράιτον 23/09
Μπέρνλι-Κάρντιφ 23/09
Φούλαμ-Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ 23/09
Λίνκολν-Τσέλσι 23/09
Γουίγκαν-Γουίκομ 23/09
Γουλβς-Έβερτον 23/09
Ρέξαμ-Ρέντινγκ 23/09
Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον 23/09
Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι 24/09
Νιούκαστλ-Μπράντφορντ 24/09
Τότεναμ-Ντονκάστερ 24/09
Πορτ Βέιλ-Άρσεναλ 24/09
