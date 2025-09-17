Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Ανατροπή και βαθμός για του Νορβηγούς - Δείτε τα γκολ
Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Ανατροπή και βαθμός για του Νορβηγούς - Δείτε τα γκολ
Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 77΄από τη Σλάβια Πράγας του βασικού Χρήστου Ζαφείρη, η πρωτάρα Μπόντο έβγαλε αντίδραση για να πάρει έναν ιστορικό βαθμό στην Τσεχία (2-2)
Η Σταχτοπούτα του Μπόντο Γκλιμτ έκανε και πάλι το... θαύμα της! Οι Νορβηγοί άλλωστε έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια πως όλα είναι πιθανά, εφόσον πιστεύεις στο όνειρο κάτω από κάθε συνθήκη.
Ακόμα κι όταν στην πρώτη σου συμμετοχή σε τελική φάση στο Champions League βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Σλάβια Πράγας του βασικού Χρήστου Ζαφείρη.
Με προσήλωση κι επιμονή ωστόσο η Μπόντο κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω και να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 90΄για να πανηγυρίσει τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στο Champions League.
Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Τσέχους που προηγήθηκαν στο 23΄, όταν ο Προβόντ έκανε την παράλληλη μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Εμποτζί σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-0.
Στο 54΄ο Χογκ δεν κατάφερε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι για τη Μπόντο κι έδωσε την ευκαιρία στη Σλάβια να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 74', και πάλι με σκόρερ τον Εμπότζι. Στο 2-0 ωστόσο η Σλάβια.... χαλάρωσε, έριξε τις άμυνες και στο τέλος το πλήρωσε.
Αρχικά στο 78΄ο Μπισά σκόραρε σε κενό τέρμα σε φάση διαρκείας για να μειώσει σε 2-1, με τον Φετ να ολοκληρώνει την επιστροφή στο 90΄ασύλληπτο βολέ για το τελικό 2-2 απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακόμα κι όταν στην πρώτη σου συμμετοχή σε τελική φάση στο Champions League βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Σλάβια Πράγας του βασικού Χρήστου Ζαφείρη.
Με προσήλωση κι επιμονή ωστόσο η Μπόντο κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω και να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 90΄για να πανηγυρίσει τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στο Champions League.
Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Τσέχους που προηγήθηκαν στο 23΄, όταν ο Προβόντ έκανε την παράλληλη μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Εμποτζί σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-0.
Στο 54΄ο Χογκ δεν κατάφερε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι για τη Μπόντο κι έδωσε την ευκαιρία στη Σλάβια να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 74', και πάλι με σκόρερ τον Εμπότζι. Στο 2-0 ωστόσο η Σλάβια.... χαλάρωσε, έριξε τις άμυνες και στο τέλος το πλήρωσε.
Αρχικά στο 78΄ο Μπισά σκόραρε σε κενό τέρμα σε φάση διαρκείας για να μειώσει σε 2-1, με τον Φετ να ολοκληρώνει την επιστροφή στο 90΄ασύλληπτο βολέ για το τελικό 2-2 απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα