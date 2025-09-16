Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Μεντιλίμπαρ: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε τη νοοτροπία του νικητή»
Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την αυριανή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League και την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Κύπρου - Αμφίβολος ο Ροντινέι
Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια στο Champions League με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ξεκαθαρίζει ότι για τον ίδιο η προετοιμασία του αγώνα δεν αλλάζει, αναλόγως με τη διοργάνωση και να περιμένει από τους παίκτες του να δείξουν την νοοτροπία νικητή που υπάρχει στην ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:
Για το πως προετοιμάστηκε η ομάδα για τον αυριανό αγώνα: «Φυσιολογικά... Αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του πρωταθλήματος».
Για το αν οι πρόσφατες ευρωπαϊκές επιτυχίες έχουν αλλάξει τη νοοτροπία του Ολυμπιακού: «Αυτό θα το δούμε αύριο, όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να έχουμε τη νοοτροπία του νικητή. Θέλουμε να δείξουμε πως θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν οι θεωρητικά ανίκητες ομάδες, αλλά θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Για την ενδεκάδα και αν θα είναι έτοιμος ο Ροντινέι: «Δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος. Μέχρι και χθες έκανε θεραπείες. Σήμερα ελπίζουμε πως θα προπονηθεί. Αν προπονηθεί θα είναι έτοιμος να παίξει. Για την ενδεκάδα θα δεις αύριο».
Για την Πάφο: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχει πάρει την πρόκριση και αυτό δείχνει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι πάντα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας».
Για το αν σκέφτεται να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί-Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσουκ: «Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και δυόμιση βδομάδες σε θεραπεία, πάει πολύ καλά, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες όπως αυτοί διαθέσιμοι. Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά και ελπίζουμε πως ο Ταρέμι θα έχει την ευκαιρία να μας δώσει και εκείνος».
Για την επιστροφή του Ποντένσε και την παρουσία του Πορτογάλου αλλά και του Ταρέμι με τον Πανσερραϊκό: «Μπήκαν και οι δύο σε μια στιγμή που ήταν όλα υπέρ μας και την εκμεταλλεύτηκαν».
