Serie A: Η Τζένοα «πλήγωσε» στο φινάλε την Κόμο, συνεχίζει αήττητη η Κρεμονέζε - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα με τον Εκουμπάν να της κάνει τη ζημιά για το τελικό 1-1 - Η Κρεμονέζε πήρε την λευκή ισοπαλία στην έδρα της Βερόνα
Έφτασε μια ανάσα από την επιστροφή της στις νίκες η Κόμο, αλλά στο φινάλε τα έκανε... θάλασσα και έμεινε με μοναδική νίκη αυτή απέναντι στη Λάτσιο στην πρεμιέρα της Serie A. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, που πέρασε τον Τάσο Δουβίκα ως αλλαγή στο ματς στο 67ο λεπτό αντί του Άλβαρο Μοράτα, δεν μπόρεσε να προστατεύσει το προβάδισμά της και συμβιβάστηκε με την ισοπαλία απέναντι στην Τζένοα (1-1) στην έδρα της.
Ο Νίκο Παθ με - ακόμα μια - μαγική προσπάθεια και κεραυνό εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ μόλις στο 13', αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τη νίκη. Οι Γενοβέζοι πίεσαν και δικαιώθηκαν, έστω και αργά, τρία λεπτά αφ'ότου ο Ραμόν άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Στο 90+2' ο Εκουμπάν έκανε τη ζημιά και χάρισε στην Τζένοα την ισοπαλία.
Νωρίτερα, ισόπαλες χωρίς σκορ αναδείχθηκαν και η Ελλάς Βερόνα με την Κρεμονέζε στην έδρα της πρώτης. Η νεοφώτιστη άντεξε στην πίεση και έμεινε αήττητη και με επτά βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές στη Serie A. Ντεμπούτο έκανε για την ομάδα από την Κρεμόνα ο Τζέιμι Βάρντι που μπήκε ως αλλαγή στο ματς στο 58'.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία:
Κάλιαρι-Πάρμα 2-0
Γιουβέντους-Ίντερ 4-3
Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3
Ρόμα-Τορίνο 0-1
Αταλάντα-Λέτσε 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Νάπολι 9
Γιουβέντους 9
Ουντινέζε 7
Κρεμονέζε 7
Μίλαν 6
Ρόμα 6
Αταλάντα 5
Κάλιαρι 4
Τορίνο 4
Κόμο 4
Λάτσιο 3
Μπολόνια 3
Ίντερ 3
Σασουόλο 3
Φιορεντίνα 2
Βερόνα 2
Τζένοα 2
Πίζα 1
Πάρμα 1
Λέτσε 1
