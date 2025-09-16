Serie A: Η Τζένοα «πλήγωσε» στο φινάλε την Κόμο, συνεχίζει αήττητη η Κρεμονέζε - Δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα με τον Εκουμπάν να της κάνει τη ζημιά για το τελικό 1-1 - Η Κρεμονέζε πήρε την λευκή ισοπαλία στην έδρα της Βερόνα