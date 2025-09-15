Ο «βασιλιάς» των αιθέρων μετρά εκατοστά και χρηματικά έπαθλα: Τι κέρδισε ο Ντουπλάντις με το χρυσό και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,30 μ.
Ο «βασιλιάς» των αιθέρων μετρά εκατοστά και χρηματικά έπαθλα: Τι κέρδισε ο Ντουπλάντις με το χρυσό και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,30 μ.
Τρίτος παγκόσμιος τίτλος, 14ο παγκόσμιο ρεκόρ και τα χρηματικά έπαθλα που συνοδεύουν τον Σουηδό υπεραθλητή στην κορυφή
Ο Άρμαντ Ντουπλάντις συνεχίζει να γράφει το δικό του ευαγγέλιο στο επί κοντώ, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και σπάζοντας ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 6,30, επιβεβαιώνοντας ότι στα 25 του ορίζει μια ολόκληρη εποχή στα στάδια του κόσμου.
Με τρεις παγκόσμιους τίτλους και δύο ολυμπιακά χρυσά ήδη στη φαρέτρα του, ο Σουηδός έχει μετατρέψει την κορυφή σε καθημερινότητα και το «ακατόρθωτο» σε συνήθεια, μετρώντας πλέον 14 βελτιώσεις του απόλυτου ρεκόρ. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: εκεί που άλλοι ονειρεύονται, ο Ντουπλάντις ανεβάζει τον πήχη –κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Πέρα από το μεγαλείο της επίδοσης, το χρυσό και το παγκόσμιο ρεκόρ συνοδεύονται και από «χρυσές» επιταγές. Τα μεγάλα πρωταθλήματα απονέμουν σταθερά χρηματικά έπαθλα στους νικητές, ενώ για την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ οι διοργανωτές θεσπίζουν συνήθως ξεχωριστό μπόνους, επιβραβεύοντας το υπερθέαμα και την ιστορικότητα της στιγμής.
Στο Τόκιο, το πακέτο ανταμοιβής για την πρωτιά άγγιξε τις 60.000 ευρώ, με επιπλέον σημαντικό πριμ 85.000 ευρώ για την παγκόσμια κορυφή στα 6,30, ενισχύοντας την εικόνα του Σουηδού ως ενός αθλητή που συνδυάζει το ανεπανάληπτο αθλητικό προϊόν με εμπορική αξία επιπέδου σούπερ-σταρ.
Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα αναζητά τον διάδοχο του Γιουσέιν Μπολτ, ο Ντουπλάντις έχει γίνει ο απόλυτος πόλος έλξης του παγκόσμιου στίβου. Κάθε εμφάνισή του είναι ραντεβού με την ιστορία: γεμάτες εξέδρες, παλμός, σασπένς στην τρίτη προσπάθεια και, συχνά, ένας πήχης που μένει στη θέση του όσο ο Μόντο πετά. Το σενάριο στο Τόκιο δεν διέφερε. Αφού «κλείδωσε» το χρυσό, ζήτησε την υπέρβαση και την πέτυχε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dctf4k4h0115)
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Με τρεις παγκόσμιους τίτλους και δύο ολυμπιακά χρυσά ήδη στη φαρέτρα του, ο Σουηδός έχει μετατρέψει την κορυφή σε καθημερινότητα και το «ακατόρθωτο» σε συνήθεια, μετρώντας πλέον 14 βελτιώσεις του απόλυτου ρεκόρ. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: εκεί που άλλοι ονειρεύονται, ο Ντουπλάντις ανεβάζει τον πήχη –κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Πέρα από το μεγαλείο της επίδοσης, το χρυσό και το παγκόσμιο ρεκόρ συνοδεύονται και από «χρυσές» επιταγές. Τα μεγάλα πρωταθλήματα απονέμουν σταθερά χρηματικά έπαθλα στους νικητές, ενώ για την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ οι διοργανωτές θεσπίζουν συνήθως ξεχωριστό μπόνους, επιβραβεύοντας το υπερθέαμα και την ιστορικότητα της στιγμής.
Στο Τόκιο, το πακέτο ανταμοιβής για την πρωτιά άγγιξε τις 60.000 ευρώ, με επιπλέον σημαντικό πριμ 85.000 ευρώ για την παγκόσμια κορυφή στα 6,30, ενισχύοντας την εικόνα του Σουηδού ως ενός αθλητή που συνδυάζει το ανεπανάληπτο αθλητικό προϊόν με εμπορική αξία επιπέδου σούπερ-σταρ.
Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα αναζητά τον διάδοχο του Γιουσέιν Μπολτ, ο Ντουπλάντις έχει γίνει ο απόλυτος πόλος έλξης του παγκόσμιου στίβου. Κάθε εμφάνισή του είναι ραντεβού με την ιστορία: γεμάτες εξέδρες, παλμός, σασπένς στην τρίτη προσπάθεια και, συχνά, ένας πήχης που μένει στη θέση του όσο ο Μόντο πετά. Το σενάριο στο Τόκιο δεν διέφερε. Αφού «κλείδωσε» το χρυσό, ζήτησε την υπέρβαση και την πέτυχε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα