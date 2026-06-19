Παρουσιάστρια «πέθανε» τον πατέρα του Μέσι: Παραιτήθηκε μετά τη διάψευση της οικογένειας, «μου το είπαν στο αυτί και το επανέλαβα»

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής η Πένια δήλωσε «πολύ ντροπιασμένη. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να ζητήσω τις πιο ειλικρινείς μου συγγνώμες. Ήμουν στον αέρα, μου είπαν τα νέα από το ακουστικό και με κάλεσαν να τα αναφέρω. Δεν έχω τηλέφωνο ή υπολογιστή, δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Το μετέδωσα και τη στιγμή που το έκανα, μου είπαν: "Ω, περιμένετε, δεν έχει επαληθευτεί". Τρέμω γιατί δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν ήξερα τι συνέβαινε. Μου τα είπαν μέσω της ψείρας στο αυτί μου και επανέλαβα αυτό που μου ζήτησαν να πω».Συναισθηματικά φορτισμένη είπε, ακόμα, ότι «ζήτησα να μην υπάρξουν αντίποινα (σ.σ. για τους εργαζόμενους στην εκπομπή) . Ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρό και ζητώ ξανά συγγνώμη. Δεν θέλω να χάσει κανείς τη δουλειά του».