Παρουσιάστρια «πέθανε» τον πατέρα του Μέσι: Παραιτήθηκε μετά τη διάψευση της οικογένειας, «μου το είπαν στο αυτί και το επανέλαβα»
Η Φλορένσια Πένια συναισθηματικά φορτισμένη ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την αναστάτωση που προκάλεσε
💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.— Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026
➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse.
"Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación" pic.twitter.com/kW6SKFZMzN
Η ψευδής είδηση αυτή υποχρέωσε την οικογένεια του Λιονέλ Μέσι να εκδώσει ανακοίνωση ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και παρουσιάζει θετική ανταπόκριση.
Διευκρινίζοντας, δε, ότι «διευκρινίσει ότι μόνο οι πιο στενοί συγγενείς διαθέτουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του Χόρχε», η οικογένεια Μέσι ξεκαθαρίζει ότι «οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή».
🚨 OFFICIAL: Messi family statement. ❗️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
"The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation.
"At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing.
"In light of the… pic.twitter.com/JyRwkozyCX
Υπενθυμίζεται ότι ο Λιονέλ Μέσι μετά το πρώτο από τα τρία γκολ που έβαλε κόντρα στην Αλγερία στην πρεμιέρα του στο φετινό Μουντιάλ, ξέσπασε σε δάκρυα κάνοντας λόγο, μετά το ματς, «για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Πέρασα μερικές δύσκολες και περίπλοκες ημέρες».
Παραιτήθηκε μετά το σάλο
Μετά το σάλο που προκλήθηκε, η Πένια υπέβαλε την παραίτησή της από το κανάλι στο οποίο εργαζόταν με τον ιδιοκτήτη του να δηλώνει «αυτό που συνέβη σε εκπομπή του Luzu με εξοργίζει όσο έχει εξοργίσει τους πάντες. Δεν αντανακλά ούτε ποιος είμαι εγώ ούτε τι πρεσβεύουμε με την εργασία μας».
Η παρουσιάστρια σε ανάρτησή της στα social media ζήτησε συγγνώμη «από την οικογένεια Μέσι για την άσχημη στιγμή που φαντάζομαι ότι περνάνε. Ντρέπομαι βαθιά που ήμουν το όχημα για αυτόν τον πόνο. Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, όπως επαληθεύτηκε από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και την εμπιστεύτηκα. Παρόλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που ήμουν μέρος του λάθους, και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu. Ζητώ και πάλι συγνώμη από καρδιάς. Έκανα λάθος».
Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.— Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026
Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción…
Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής η Πένια δήλωσε «πολύ ντροπιασμένη. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να ζητήσω τις πιο ειλικρινείς μου συγγνώμες. Ήμουν στον αέρα, μου είπαν τα νέα από το ακουστικό και με κάλεσαν να τα αναφέρω. Δεν έχω τηλέφωνο ή υπολογιστή, δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Το μετέδωσα και τη στιγμή που το έκανα, μου είπαν: "Ω, περιμένετε, δεν έχει επαληθευτεί". Τρέμω γιατί δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν ήξερα τι συνέβαινε. Μου τα είπαν μέσω της ψείρας στο αυτί μου και επανέλαβα αυτό που μου ζήτησαν να πω».
Συναισθηματικά φορτισμένη είπε, ακόμα, ότι «ζήτησα να μην υπάρξουν αντίποινα (σ.σ. για τους εργαζόμενους στην εκπομπή) . Ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρό και ζητώ ξανά συγγνώμη. Δεν θέλω να χάσει κανείς τη δουλειά του».
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