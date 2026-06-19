Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν
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Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν

Το πρώτο ματς της χρονιάς είναι το Άρσεναλ - Κόβεντρι ενώ το πιο ενδιαφέρον ματς της πρεμιέρας είναι το Νιούκαστλ - Λίβερπουλ

Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν
Δύο μήνες πριν από τη σέντρα για τη νέα σεζόν η Premier League ανακοίνωσε το πρόγραμμα όλης της αγωνιστικής περιόδου.

Η σέντρα θα δοθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ κόντρα στην πρωταθλήτρια της Championship Κόβεντρι, ενώ η τελευταία αγωνιστική έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου.

Από την πρεμιέρα, που θα διεξαχθεί σε τέσσερις δόσεις (Παρασκευή έως Δευτέρα, ξεχωρίζει ο αγώνας Νιούκαστλ - Λίβερπουλ με τον Άντονι Ιραόλα να έχει δύσκολο ντεμπούτο στον πάγκο των κόκκινων, η Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στην έδρα της νεοφώτιστης Χαλ, η Σίτι υποδέχεται την Μπόρνμουθ και η Τότεναμ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ.

Δείτε όλο το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Παρασκευή 21 Αυγούστου
Άρσεναλ - Κόβεντρι

Σάββατο 22 Αυγούστου
Χαλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
Κλείσιμο
Ίπσουιτς - Σάντερλαντ
Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς
Μπρέντφορντ - Τότεναμ

Κυριακή 23 Αυγούστου
Μπράιτον - Άστον Βίλα
Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ
Νιουκάστλ - Λίβερπουλ

Δευτέρα 24 Αυγούστου
Φούλαμ - Τσέλσι

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