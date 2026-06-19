H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν
Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν
Το πρώτο ματς της χρονιάς είναι το Άρσεναλ - Κόβεντρι ενώ το πιο ενδιαφέρον ματς της πρεμιέρας είναι το Νιούκαστλ - Λίβερπουλ
Δύο μήνες πριν από τη σέντρα για τη νέα σεζόν η Premier League ανακοίνωσε το πρόγραμμα όλης της αγωνιστικής περιόδου.
Η σέντρα θα δοθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ κόντρα στην πρωταθλήτρια της Championship Κόβεντρι, ενώ η τελευταία αγωνιστική έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου.
Από την πρεμιέρα, που θα διεξαχθεί σε τέσσερις δόσεις (Παρασκευή έως Δευτέρα, ξεχωρίζει ο αγώνας Νιούκαστλ - Λίβερπουλ με τον Άντονι Ιραόλα να έχει δύσκολο ντεμπούτο στον πάγκο των κόκκινων, η Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στην έδρα της νεοφώτιστης Χαλ, η Σίτι υποδέχεται την Μπόρνμουθ και η Τότεναμ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ.
Δείτε όλο το πρόγραμμα ΕΔΩ.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Παρασκευή 21 Αυγούστου
Άρσεναλ - Κόβεντρι
Σάββατο 22 Αυγούστου
Χαλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
Ίπσουιτς - Σάντερλαντ
Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς
Μπρέντφορντ - Τότεναμ
Κυριακή 23 Αυγούστου
Μπράιτον - Άστον Βίλα
Η σέντρα θα δοθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ κόντρα στην πρωταθλήτρια της Championship Κόβεντρι, ενώ η τελευταία αγωνιστική έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου.
Από την πρεμιέρα, που θα διεξαχθεί σε τέσσερις δόσεις (Παρασκευή έως Δευτέρα, ξεχωρίζει ο αγώνας Νιούκαστλ - Λίβερπουλ με τον Άντονι Ιραόλα να έχει δύσκολο ντεμπούτο στον πάγκο των κόκκινων, η Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στην έδρα της νεοφώτιστης Χαλ, η Σίτι υποδέχεται την Μπόρνμουθ και η Τότεναμ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ.
Δείτε όλο το πρόγραμμα ΕΔΩ.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Παρασκευή 21 Αυγούστου
Άρσεναλ - Κόβεντρι
Σάββατο 22 Αυγούστου
Χαλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
Ίπσουιτς - Σάντερλαντ
Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς
Μπρέντφορντ - Τότεναμ
Κυριακή 23 Αυγούστου
Μπράιτον - Άστον Βίλα
Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ
Νιουκάστλ - Λίβερπουλ
Δευτέρα 24 Αυγούστου
Φούλαμ - Τσέλσι
Νιουκάστλ - Λίβερπουλ
Δευτέρα 24 Αυγούστου
Φούλαμ - Τσέλσι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα