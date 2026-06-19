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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τον Καναδό σέντερ Κάιλ Αλεξάντερ
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τον Καναδό σέντερ Κάιλ Αλεξάντερ
Ο 30χρονος την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Τουρκία, μετρά μια εξαετία στην Ευρώπη ενώ είχε ένα μικρό πέρασμα από το NBA
Μία ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για τη συμφωνία με τον Κάιλ Αλεξάντερ.
Ο ύψους 2.08 σέντερ θα συμπληρώσει την τετράδα των ψηλών μαζί με τους Ομορούγι, Μουρ, Κακλαμανάκη και πλέον αυτό που απομένει είναι να οριστικοποιηθεί και η παραμονή του Μπριν Ταϊρί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Kyle Alexander για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Καναδός σέντερ, που διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, αθλητικότητα και αποτελεσματικότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2028.
Ο Kyle John Solomon Alexander γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1996 στο Scarborough του Οντάριο στον Καναδά, έχει ύψος 2μ.08 και αγωνίζεται ως σέντερ.
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019, ολοκληρώνοντας την κολεγιακή του καριέρα (τη σεζόν 2018-19) με 7,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 κοψίματα ανά αγώνα.
Το 2019 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη G League και τους Sioux Falls Skyforce, ενώ αγωνίστηκε και στο ΝΒΑ με τους Miami Heat.
Από την 2020 βρίσκεται στην Ευρώπη και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του αγωνιζόμενος αρχικά με τη Fuenlabrada (2020-22) και στη συνέχεια με Valencia, Hapoel Tel Aviv και Τurk Telekom.
Την τελευταία διετία αγωνίστηκε σε Eurocup και τουρκικό πρωτάθλημα με την Turk Telekom και τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε πρώτος μπλοκέρ του EuroCup, με 2,2 κοψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ενός από τους πλέον αποτελεσματικούς αμυντικούς ψηλούς της διοργάνωσης.
Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με 9,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασσίστ και 1,1 κοψίματα κατά μέσο όρο σε 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Alexander είναι επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα του Καναδά, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.»
Ο ύψους 2.08 σέντερ θα συμπληρώσει την τετράδα των ψηλών μαζί με τους Ομορούγι, Μουρ, Κακλαμανάκη και πλέον αυτό που απομένει είναι να οριστικοποιηθεί και η παραμονή του Μπριν Ταϊρί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Kyle Alexander για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Καναδός σέντερ, που διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, αθλητικότητα και αποτελεσματικότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2028.
Ο Kyle John Solomon Alexander γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1996 στο Scarborough του Οντάριο στον Καναδά, έχει ύψος 2μ.08 και αγωνίζεται ως σέντερ.
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019, ολοκληρώνοντας την κολεγιακή του καριέρα (τη σεζόν 2018-19) με 7,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 κοψίματα ανά αγώνα.
Το 2019 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη G League και τους Sioux Falls Skyforce, ενώ αγωνίστηκε και στο ΝΒΑ με τους Miami Heat.
Από την 2020 βρίσκεται στην Ευρώπη και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του αγωνιζόμενος αρχικά με τη Fuenlabrada (2020-22) και στη συνέχεια με Valencia, Hapoel Tel Aviv και Τurk Telekom.
Την τελευταία διετία αγωνίστηκε σε Eurocup και τουρκικό πρωτάθλημα με την Turk Telekom και τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε πρώτος μπλοκέρ του EuroCup, με 2,2 κοψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ενός από τους πλέον αποτελεσματικούς αμυντικούς ψηλούς της διοργάνωσης.
Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με 9,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασσίστ και 1,1 κοψίματα κατά μέσο όρο σε 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Alexander είναι επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα του Καναδά, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.»
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