Τα βραβεία FNL για τα καλύτερα εστιατόρια του 2026: Το μοναδικό με τέσσερα αστέρια, η σεφ της χρονιάς και όσα ξεχώρισαν σε όλη την Ελλάδα



Διατηρούν τρία αστέρια

To Mylos by the Sea στη Λέρο



Κερδίζουν φέτος δύο αστέρια

Mákris, Domes of Elounda



Διατηρούν δύο αστέρια

Άναμα, Γιάλοβα

Hasika, Γαστροταβέρνα, Ρέθυμνο-Κρήτη

Κερδίζουν αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα

Διατηρούν το αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα

Bostani, Verina Hotel, Σίφνος

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα

Διατηρούν το αστέρι στην Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα

Santa Pacou, Πάρος

Κερδίζουν φέτος αστέρι στη Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα

Διατηρούν το αστέρι στη Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro



Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro

Γιακάς σκορπίνας στα δικά μας ξυλοκάρβουνα, πικάντικες μπάμιες και καπνιστά σταφύλια λαδερό, λουκάνικο Μάνης και φρέσκιες μυρωδιές / Aspasia, Μάνη

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Γαστροταβέρνες

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Γαστροταβέρνες

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Ευρωπαϊκές Κουζίνες

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Ευρωπαϊκές Κουζίνες

Pizza Sapienza by Daniele Cason, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία High End Beach Restaurants

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία High End Beach Restaurants

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Fusion & Ethnic



Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Fusion & Ethnic

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για κρέας

Wow Steak, Abaton Island Resort & Spa, ΕστιατόριογιαΚρέας, Χερσόνησος

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για κρέας

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για ψάρι



Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για ψάρι

Αλλού Γυαλού, Σύρος

Ειδικά βραβεία FNL

Γεωργιάννα Χιλιαδάκη

Λίζα Κερμανίδου



Τα δέκα εστιατόρια που πρέπει να επισκεφθείτε φέτος

Agora, Σύμη



The List No 1 Club

Botrini’s, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Χαλάνδρι)Delta, Κ.Π.Ι.Σ.Ν., Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Φάληρο)Elements, Canaves Epitome, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, ΣαντορίνηLauda, Andronis Boutique Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, ΣαντορίνηMylos By The Sea, Εστιατόριο για Ψάρι, ΛέροςPelagos, Four Seasons Astir Palace, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Selene, Katikies Garden, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΣαντορίνηΣπονδή, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Παγκράτι)Squirrel, The Danai, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, ΧαλκιδικήVeritable, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Αθήνα (Νέο Ψυχικό)The Private Kitchen, Mandarin Oriental Costa Navarino, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, ΠελοπόννησοςAbra Ovata, Fusion & Ethnic, Αθήνα(Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗAteno, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΘamon, Γαστροταβέρνα, Ιωάννινα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΚάβος 1964, Εστιατρόριο για Ψάρι, Ίσθμια – Πελοπόννησος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΚιτς και σ’ έφαγα, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗHelios, Four Seasons Astir Palace Athens, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΙώδιο, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Κολωνάκι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗNapul’e, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Αθήνα (Βάρη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗNYX, Academia Hotel, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Κέντρο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗParáfrasi by CTC restaurant, Costa Navarino, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Πελοπόννησος NEWCOMERAgora Restaurant, The Old Markets Boutique Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σύμη NEW ENTRYΑρακλειά, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Ηρακλειά ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗBony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Εστιατόριο για Ψάρι, Χερσόνησος – Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΛακάνη Μαγειρικό Τεχνουργείο, Ρόδος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗMákris, Domes of Elounda, Ελούντα-Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗMosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗNammos, High End Beach Restaurant, Μύκονος ΑΝΑΒΘΜΙΣΗΟυζερί Σκοτάδης, Εστιατόριο για Ψάρι, Αίγινα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗSaradari Fish Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι, Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗAleria, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Μεταξουργείο)Anama, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Γιάλοβα ΜεσσηνίαςAndromeda Restaurant, The Danai, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, ΧαλκιδικήBasegrill, Εστιατόριο για Κρέας, Αθήνα (Περιστέρι)Brutus Tavern, Εστιατόριο για Κρέας, Αθήνα (Κολωνάκι)Cookoovaya, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Ιλίσια)Δέκα Τραπέζια, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκηdex.Silo.01, Dexamenes Seaside Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ηλεία-ΠελοπόννησοςGallina, Modern Bistro, Αθήνα (Κουκάκι)Hervé, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Πετράλωνα)Hytra, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Κέντρο)Kamares, Eagles Resort, Χαλκιδική, Σύγχρονη Ελληνική ΚουζίναKinjo, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βριλήσσια)Matsuhisa Athens, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Μαύρη Θάλασσα, Εστιατόριο για Ψάρι, ΘεσσαλονίκηOliviera, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Mandarin Oriental Costa Navarino, ΠελοπόννησοςPapaioannou Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Patio, The Margi Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Pharaoh, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Εξάρχεια)Salonika, Makedonia Palace Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, ΘεσσαλονίκηSeeds, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Αθήνα (Ιλίσια)Sense, Athens Was Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Κέντρο)Soil, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Παγκράτι)Τραβόλτα, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Περιστέρι)The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, ΧαλκιδικήTudor Hall, King George Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Σύνταγμα)Χαρούπι, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, ΘεσσαλονίκηWater, Sani Asterias, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, ΧαλκιδικήVezené Athens, Modern Bistro, Αθήνα (Ιλίσια)Beefbar Mykonos, Εστιατόριο για Κρέας, ΜύκονοςΒενετσιάνικο Πηγάδι, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, ΚέρκυραBotrini’s, Katikies Santorini Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΣαντορίνηCantina, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, ΣίφνοςCésar Meze Bar, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Λίνδος-ΡόδοςElemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Χερσόνησος - ΚρήτηGalazia Hytra, Summer Senses Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΠάροςHasika, Γαστροταβέρνα, Ρέθυμνο-ΚρήτηIdol, Modern Bistro, ΣαντορίνηLycabettus Restaurant, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Andronis Luxury Suites, ΣαντορίνηLygaria, Kea Retreat, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, ΚέαMakris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΚέρκυραΜαραθιά, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, ΤήνοςΜαυρίκος, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Λίνδος-ΡόδοςMelia, Lesante Blu, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΖάκυνθοςMeraki Restaurant Mykonos, Cavo Tagoo, Fusion & Ethnic, ΜύκονοςNoble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΡόδοςNoēma, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, ΜύκονοςPetra, Canaves Oia Suites, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, ΣαντορίνηPomo D’ Oro, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, ΚέρκυραΠροσήλιο, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΖάκυνθοςScorpios, High End Beach Restaurant, ΜύκονοςVaroulko Santorini, Grace Hotel, Εστιατόριο για Ψάρι, ΣαντορίνηYevo, Bill & CooSuites, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, ΜύκονοςAlati, Vedema Luxury Resort, Σαντορίνη NEW ENTRYΒΙΟΛΕΑAstrikas Estate, Άστρικας - Κολυμβάρι – Χανιά NEW ENTRYCookoovaya, Αντίπαρος NEWCOMEREδesma, Gennadi Grand Resort, Ρόδος NEWCOMERΚτήμα Γράμψα, Ζάκυνθος NEW ENTRYNÓS, NÓS Hotel & Villas, Σίφνος NEW ENTRYPelicanos, Σίφνος NEW ENTRYΠερί Τίνος, Σύρος NEW ENTRYSama, Πάρος NEWCOMERΣίλφιον, Ιωάννινα NEW ENTRYTerre Mouikis, Κεφαλονιά NEW ENTRYYaboo Bar Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς) NEWCOMER7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, ΣαντορίνηΑλμυρίκι, Κορινθία- ΠελοπόννησοςApiri Greek Eatery, Ηράκλειο - ΚρήτηAvli, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Ρέθυμνο - ΚρήτηBaos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, ΜύκονοςΒερσαλλίες, Καλαμάτα-ΠελοπόννησοςBostani, Verina Hotel, ΣίφνοςBUBO, Ekies All Senses Resort, ΧαλκιδικήCremnos, Acro Suites, Αγία Πελαγία-ΚρήτηCuvee, Aqua Blu Hotel, ΚωςElia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά - Αρκάδι ΚρήτηFlow Dine & Wine, Olea All Suites Hotel, ΖάκυνθοςFresh Restaurant, Elysium Resort & Spa, ΡόδοςGalea, Castello Infinity, Αγία Πελαγία-ΚρήτηHellas, Πεύκος-ΡόδοςΚυρ-Γιάννη Εστιατόριο, Νάουσα-ΜακεδονίαΚοντοσώρος, Ξινό Νερό-ΜακεδονίαLady Finger, Andronikos Hotel, ΜύκονοςManna Hotel-Restaurant, Αρκαδία- ΠελοπόννησοςMetropolis Roof-garden, Electra Metropolis Hotel, Αθήνα (Κέντρο)Metsovo 1350M., Gran Forest Metsovo, ΜέτσοβοΟινοποιείο Σιγάλα, ΣαντορίνηOld Mill, Elounda Mare, Ελούντα - ΚρήτηOlvo, Andronis Minois Hotel, ΠάροςΌλυμπος Νάουσα, On Residence, ΘεσσαλονίκηΟρίζοντας, Πλάτανος-ΣάμοςPietra Restaurant, Mayor Hotels & Resorts, ΚέρκυραRendez-Vous, Antigoni Seaside Resort, ΧαλκιδικήScala Premium Seafood Bar, Μάταλα-ΚρήτηVai Palm Beach, Σητεία-ΚρήτηΦοίνο, Καλαμάτα -ΠελοπόννησοςAnthós, Phāea Blue, Ελούντα-Κρήτη NEW ENTRYCaravel Restaurant, Yanna Caravel Hotel, Αμμουδάρα-Γάζι, Κρήτη NEW ENTRYΙωσήφ, Μαγούλιανα Αρκαδίας – Πελοπόννησος NEW ENTRYΚαλή Καρδιά, Μεσσηνιακή Μάνη – Πελοπόννησος NEW ENTRYΚαφενείο, Αθήνα (Κολωνάκι) NEWCOMERKerasma Cook n ’Deli, Λίνδος-Πεύκοι, Ρόδος NEWCOMERVilla Incognito, Τρίπολη-Πελοπόννησος NEW ENTRYAdami, Canaves Ena, ΣαντορίνηΑμπελοστράτες, ΖάκυνθοςΑπόμερο, Καρδίτσα-ΘεσσαλίαΒάταλος, Φραγκοκάστελο - ΚρήτηBostani Restaurant, Lesante Cape hotel, ΖάκυνθοςΓιουβετσάκια, Αθήνα (Γλυφάδα)Coozest, Bill & Coo Coast, ΜύκονοςΣτου Βασιλαρακιού, ΝάξοςElies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας -ΠελοπόννησοςEteon, ΡόδοςΖέρζοβα, Αρκαδία-ΠελοπόννησοςΗλίας Ταβέρνα, ΡόδοςΗλιομανώλης, Κάννεβος - ΚρήτηΘωμάς (Ο), Σκλήθρο Φλώρινας-ΜακεδονίαΚέδρος, ΠάροςΚληματαριά (του Μπέλλου), ΚέρκυραΛευτέρης, ΛέσβοςΛογάρι, Κάτω Γούβες, Ηράκλειο- ΚρήτηΣτου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα-ΠελοπόννησοςΛημέρι του Ληστή, ΡόδοςΜαγειροτεχνείον Παράγκα, ΡόδοςΜουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος-ΠελοπόννησοςΝτουνιάς, Δρακώνα - ΚρήτηΠανόραμα, Ασκύφου - ΚρήτηPetrino Beach Restaurant, ΝάξοςPheia, Pheia Hotel, Κατάκολο-ΠελοπόννησοςΤα Πλατάνια, ΚαστελλόριζοRosa’s, ΣαντορίνηSanta Pacou, ΠάροςSantorinia, ΣαντορίνηΣούλης, Άγιοι Θεόδωροι -ΠελοπόννησοςΤαβέρνα του Οικονόμου (Πετράλωνα)Τρύπας, ΑρκιοίΧρύσανθος, Ιωάννινα- ΉπειροςΧρυσόστομος, Χανιά - ΚρήτηΩρομέδων, ΚωςArgonaut, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-Κρήτη NEW ENTRYBlue Bay Restaurant, Atlantica Imperial Resort, Ρόδος NEW ENTRYThe Ziller’s, Αθήνα (Μοναστηράκι) NEW ENTRYAlmyvita, ΧανιάDionysos, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-ΚρήτηGB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα (Σύνταγμα)Koukoumi Hotel-Restaurant (Vegan), ΜύκονοςLio, ΜύκονοςSalis wine-bistro, ΧανιάAlibertos, Κουνουπιδιανά-Ν. Χανίων, Κρήτη NEW ENTRYAlyélo, Σίφνος NEW ENTRYAsωtos, Αθήνα (Παγκράτι) NEW ENTRYMarrone Restaurant, ΘεσσαλονίκηNEW ENTRYΝτύλαν, Αθήνα (Κυψέλη) NEWCOMERWinter Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα (Σύνταγμα) NEW ENTRYAlbergo Gelsomino, ΚωςΑσπασία, Λακωνική ΜάνηAtopo Bistronomy, Modern Bistro, ΚαβάλαClochard, ΘεσσαλονίκηJerar, Αθήνα (Δάφνη)Local, ΘεσσαλονίκηMákris, Domes White Coast MilosΜανιτάρι, ΘεσσαλονίκηRick’s Athens, Αθήνα(Κηφισιά)Simul, Αθήνα (Κολωνάκι)Βουκάκρατο, Θεσσαλονίκη NEWCOMERMaitr & Μαργαρίτα, Θεσσαλονίκη NEW ENTRYRiζes, Σαντορίνη NEWCOMERΣτου Λου, Αθήνα (Κεραμεικός) NEW ENTRYThe Walls, Ηράκλειο-ΚρήτηNEW ENTRYTopa (Κυψέλη) NEWCOMERΆκρα, Αθήνα (Παγκράτι)Βασιλικός, Καλλίπολη Πέλλας -ΜακεδονίαBroadway, ΚωςΜαγαζάκι που Λέγαμε (Το), ΙωάννιναMezen, ΒόλοςMezen SalonicaΜπλε Καναρίνι, ΚαλαμάταPeskesi, Ηράκλειο - ΚρήτηΣέρζα, Λέρος+Τροφή, ΘεσσαλονίκηΤαβέρνα των Φίλων, Αθήνα (Κολωνός)Τρυγητής, ΘεσσαλονίκηTsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα (Ιλίσια)Alesta, Ζάκυνθος NEW ENTRYLPM (La Petit Maison), Anandes Hotel, Μύκονος NEW ENTRYOsteria Mamma, Αθήνα (Μεταξουργείο) NEW ENTRYBrasserie de la Bay, Mandarin Oriental Costa Navarino, ΠελοπόννησοςBrasserie Lorraine, Αθήνα (Κολωνάκι)Cabana, Sani Club, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, ΧαλκιδικήIfestioni Restaurant, Aressana Hotel, ΣαντορίνηIl Borro Tuscan Bistro, Elounda Peninsula All Suite Hotel, ΚρήτηΚλαδί Ελιάς, Μεσορόπη ΚαβάλαςMonzù, Αθήνα (Κηφισιά)Ora by Ettore Botrini, One & Only Aesthesis, Αθήνα (Γλυφάδα)Pizza Sapienza by Daniele Cason, Mandarin Oriental Costa Navarino, ΠελοπόννησοςSterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά ΠελοπόννησοςAlemagou, High End Beach Restaurant, ΜύκονοςKrabo, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Beachbomber, Σταλίδα-Κρήτη NEW ENTRYKaliva, Σαντορίνη NEWCOMERBirdman, Αθήνα (Σύνταγμα)Byblos, ΜύκονοςEx-Machina, Αθήνα (Παγκράτι)Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, ΜύκονοςMatsuhisa Paros, Avant Mar, ΠάροςMatzenta Kuzina Del Sol, Χανιά - ΚρήτηRawBata, Αθήνα (Αμπελόκηποι)Sushimou, Αθήνα (Σύνταγμα)Tahir, Mandarin Oriental Costa Navarino, ΠελοπόννησοςZuma Mykonos, ΜύκονοςΓαβρίλος, Μυτιλήνη NEW ENTRYΚιβωτός, Αθήνα (Κηφισιά) NEW ENTRYΛαψάτης, Μαρμάρι -Εύβοια NEW ENTRYOx Meat Taverna, Αθήνα (περ. Χίλτον, Ιλίσια) NEW ENTRYPiquantro, W Costa Navarino, Πελοπόννησος NEW ENTRYWow Steak, Abaton Island Resort & Spa, ΕστιατόριογιαΚρέας, Χερσόνησος – Κρήτη NEW ENTRYBeefbar Athens, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Beefbar, Andronis Arcadia Hotel, ΣαντορίνηΒεργιώτικο, ΒέροιαΓραβάδικα (Τα), Σιάτιστα-ΜακεδονίαΔιαγώνιος, ΘεσσαλονίκηDouma Vital Farm, ΛάρισαDrakoulis Dry & Raw, Αθήνα (Βούλα, Κολωνάκι)Εβίβα, Κορινθία-ΠελοπόννησοςΚρεοπωλείον 29, ΚαλαμάταManari, Αθήνα (Κέντρο)Παλιά Αθήνα, ΘεσσαλονίκηΤηλέμαχος Athens, Αθήνα (Σύνταγμα)Αχλάδι, Σύρος NEW ENTRYBony Fish, Aeifos Boutique Hotel, Σαντορίνη NEWCOMERΚαπάδικο, Κάλυμνος NEW ENTRYParelia, W Costa Navarino, Πελοπόννησος NEWCOMERΤσαμπίκος 1977, Ρόδος NEW ENTRYAkti, Αθήνα (Βουλιαγμένη)Αλλού Γυαλού, ΣύροςΆργουρα, Αθήνα (Τζιτζιφιές)Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, ΠελοπόννησοςAtelier Papaioannou, Αθήνα (ΝέοΨυχικό)Blue Oyster, ΠάροςΔουράμπεης, Αθήνα (Πειραιάς)Θαλασσάκι, ΤήνοςΜαρίνα, ΧαλκιδικήMario Restaurant & Farm, ΠάροςΝόμπελος, ΖάκυνθοςΟυζερίAegeon, Grand Resort Lagonissi, Αθήνα (Λαγονήσι)Papaioannou Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς, Κηφισιά)Piscis, Αθήνα (Πειραιάς)Sea Rock Paros, ΠάροςTrizoni Sea Treasures, ΧαλκιδικήVaroulko Seaside, Αθήνα (Πειραιάς)Χιώνα, Χιώνα – ΚρήτηΨαρόγιαννος, Sani Marina, ΧαλκιδικήΨΙ by Mezen, ΘεσσαλονίκηΑπόστολος ΤραστέληςΓιώργος ΠίτταςΣπύρος & Βαγγέλης ΛιάκοςΓεωργιάννα ΧιλιαδάκηGeorge CalombarisΛίζα ΚερμανίδουJohn ΣκοτίδαςΣτέφανος Λιβάνιος / Τρομερό ΠαιδίAbaton Island Resort & SpaΝεκτάριος ΝτάλλαςNammos MykonosZuma MykonosGallina AthensGreasy SpoonMirloMezenΑυτά είναι τα δέκα εστιατόρια που -για διαφορετικούς λόγους- μας συνάρπασαν περισσότερο αυτή τη χρονιά, αυτά που δημιούργησαν τα εντονότερα συναισθήματα σε εκείνους που δημιουργούν τις λίστες του FNL. Είναι με δυο λόγια τα εστιατόρια εκείνα που, κατά σειρά προτεραιότητας, πρέπει να εντάξετε στο πρόγραμμά σας για το 2026.Clochard, ΘεσσαλονίκηMakris Athens, ΑθήναΑρακλειά, Ηρακλειά-ΚυκλάδεςEtrusco, Κέρκυρα (Νο 3 το 2025)Agora, ΣύμηMatsuhisa Athens, ΑθήναRizes, ΣαντορίνηDelta Restaurant, Κ.Π.Ι.Σ.Ν. , Αθήνα (Νο5 το 2025)Nobelos, ΖάκυνθοςΚαφενείο, ΑθήναΜύλος by the Sea, Λέρος (2024)Pharaoh, Αθήνα (2025)Clochard, Θεσσαλονίκη (2026)