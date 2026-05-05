Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τα βραβεία FNL για τα καλύτερα εστιατόρια του 2026: Το μοναδικό με τέσσερα αστέρια, η σεφ της χρονιάς και όσα ξεχώρισαν σε όλη την Ελλάδα
Τα βραβεία FNL για τα καλύτερα εστιατόρια του 2026: Το μοναδικό με τέσσερα αστέρια, η σεφ της χρονιάς και όσα ξεχώρισαν σε όλη την Ελλάδα
Συνολικά 289 εστιατόρια σε ολόκληρη την Ελλάδα κέρδισαν τουλάχιστον ένα αστέρι, όπως τα αξιολόγησε η επιτροπή των FNL Best Restaurant Awards
Φέτος, στα FNL Best Restaurant Awards 2026 βραβεύτηκαν 289 εστιατόρια από ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα αστέρι κέρδισαν 203 εστιατόρια και από αυτά τα 50 για πρώτη φορά. Με δύο αστέρια αξιολογήθηκαν 73 εστιατόρια εκ των οποίων τα 18 για πρώτη φορά.
Τρία αστέρια κέρδισαν 13 εστιατόρια, τα δύο από αυτά για πρώτη φορά, ενώ ένα μόνο εστιατόριο πέτυχε και φέτος την ανώτατη αξιολόγηση των τεσσάρων αστεριών. Υπάρχουν επίσης 14 πρωτοεμφανιζόμενα και 37 New Entries, ενώ 29 εστιατόρια έχασαν τα αστέρια τους.
Αξιο αναφοράς πως το Mylos by the Sea στη Λέρο που ξεχωρίζει με τρία αστέρια στον οδηγό του FNL είναι το μοναδικό στην κατηγορία του που δεν ανήκει σε έναν mainstream τουριστικό προορισμό.
Ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ειδικά βραβεία όπως του σεφ της χρονιάς, το οποίο απέσπασε η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη που επέστρεψε δυναμικά στην ελληνική σκηνή με το «Iodio». Γυναικείο άρωμα υπάρχει και στο βραβείο Pastry Chef of the Year με την Λίζα Κερμανίδου του No Crumbs στο Παγκράτι.
Εκτός των αστεριών και των λοιπών βραβείων άξια προσοχής είναι και η λίστα με 10 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφθείτε φέτος. Σε αυτά υπάρχουν εστιατόρια στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Σαντορίνη, αλλά και την Ηρακλειά, τη Σύμη και την Ζάκυνθο.
Etrusco, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Κέρκυρα
CTC, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Μεταξουργείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Makris Athens, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Θησείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Τρία αστέρια κέρδισαν 13 εστιατόρια, τα δύο από αυτά για πρώτη φορά, ενώ ένα μόνο εστιατόριο πέτυχε και φέτος την ανώτατη αξιολόγηση των τεσσάρων αστεριών. Υπάρχουν επίσης 14 πρωτοεμφανιζόμενα και 37 New Entries, ενώ 29 εστιατόρια έχασαν τα αστέρια τους.
Αξιο αναφοράς πως το Mylos by the Sea στη Λέρο που ξεχωρίζει με τρία αστέρια στον οδηγό του FNL είναι το μοναδικό στην κατηγορία του που δεν ανήκει σε έναν mainstream τουριστικό προορισμό.
Ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ειδικά βραβεία όπως του σεφ της χρονιάς, το οποίο απέσπασε η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη που επέστρεψε δυναμικά στην ελληνική σκηνή με το «Iodio». Γυναικείο άρωμα υπάρχει και στο βραβείο Pastry Chef of the Year με την Λίζα Κερμανίδου του No Crumbs στο Παγκράτι.
Εκτός των αστεριών και των λοιπών βραβείων άξια προσοχής είναι και η λίστα με 10 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφθείτε φέτος. Σε αυτά υπάρχουν εστιατόρια στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Σαντορίνη, αλλά και την Ηρακλειά, τη Σύμη και την Ζάκυνθο.
Etrusco, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Κέρκυρα
Διατηρεί τέσσερα αστέρια
CTC, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Μεταξουργείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Κερδίζουν φέτος τρία αστέρια
Makris Athens, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Θησείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Botrini’s, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Χαλάνδρι)
Διατηρούν τρία αστέρια
Delta, Κ.Π.Ι.Σ.Ν., Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Φάληρο)
Elements, Canaves Epitome, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη
Lauda, Andronis Boutique Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη
Mylos By The Sea, Εστιατόριο για Ψάρι, Λέρος
Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Selene, Katikies Garden, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη
Σπονδή, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Παγκράτι)
Squirrel, The Danai, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική
Veritable, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Αθήνα (Νέο Ψυχικό)
The Private Kitchen, Mandarin Oriental Costa Navarino, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Πελοπόννησος
Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηπειρωτική Ελλάδα
Κερδίζουν φέτος δύο αστέρια
Abra Ovata, Fusion & Ethnic, Αθήνα(Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Ateno, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Θamon, Γαστροταβέρνα, Ιωάννινα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Κάβος 1964, Εστιατρόριο για Ψάρι, Ίσθμια – Πελοπόννησος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Κιτς και σ’ έφαγα, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Helios, Four Seasons Astir Palace Athens, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Ιώδιο, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Κολωνάκι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Napul’e, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Αθήνα (Βάρη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
NYX, Academia Hotel, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Κέντρο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Paráfrasi by CTC restaurant, Costa Navarino, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Πελοπόννησος NEWCOMER
Νησιά
Agora Restaurant, The Old Markets Boutique Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σύμη NEW ENTRY
Αρακλειά, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Ηρακλειά ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Bony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Εστιατόριο για Ψάρι, Χερσόνησος – Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Λακάνη Μαγειρικό Τεχνουργείο, Ρόδος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Mákris, Domes of Elounda, Ελούντα-Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Mosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Nammos, High End Beach Restaurant, Μύκονος ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ
Ουζερί Σκοτάδης, Εστιατόριο για Ψάρι, Αίγινα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Saradari Fish Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι, Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηπειρωτική Ελλάδα
Διατηρούν δύο αστέρια
Aleria, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Μεταξουργείο)
Anama, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Γιάλοβα Μεσσηνίας
Andromeda Restaurant, The Danai, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Χαλκιδική
Basegrill, Εστιατόριο για Κρέας, Αθήνα (Περιστέρι)
Brutus Tavern, Εστιατόριο για Κρέας, Αθήνα (Κολωνάκι)
Cookoovaya, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Ιλίσια)
Δέκα Τραπέζια, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη
dex.Silo.01, Dexamenes Seaside Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ηλεία-Πελοπόννησος
Gallina, Modern Bistro, Αθήνα (Κουκάκι)
Hervé, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Πετράλωνα)
Hytra, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Κέντρο)
Kamares, Eagles Resort, Χαλκιδική, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα
Kinjo, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βριλήσσια)
Matsuhisa Athens, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Μαύρη Θάλασσα, Εστιατόριο για Ψάρι, Θεσσαλονίκη
Oliviera, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος
Papaioannou Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Patio, The Margi Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Pharaoh, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Εξάρχεια)
Salonika, Makedonia Palace Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη
Seeds, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Αθήνα (Ιλίσια)
Sense, Athens Was Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Κέντρο)
Soil, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Παγκράτι)
Τραβόλτα, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Περιστέρι)
The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική
Tudor Hall, King George Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Σύνταγμα)
Χαρούπι, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη
Water, Sani Asterias, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική
Vezené Athens, Modern Bistro, Αθήνα (Ιλίσια)
Νησιά
Beefbar Mykonos, Εστιατόριο για Κρέας, Μύκονος
Βενετσιάνικο Πηγάδι, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Κέρκυρα
Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη
Cantina, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σίφνος
César Meze Bar, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Λίνδος-Ρόδος
Elemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Χερσόνησος - Κρήτη
Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Πάρος
Hasika, Γαστροταβέρνα, Ρέθυμνο-Κρήτη
Idol, Modern Bistro, Σαντορίνη
Lycabettus Restaurant, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Andronis Luxury Suites, Σαντορίνη
Lygaria, Kea Retreat, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Κέα
Makris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Κέρκυρα
Μαραθιά, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Τήνος
Μαυρίκος, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Λίνδος-Ρόδος
Melia, Lesante Blu, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ζάκυνθος
Meraki Restaurant Mykonos, Cavo Tagoo, Fusion & Ethnic, Μύκονος
Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ρόδος
Noēma, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Μύκονος
Petra, Canaves Oia Suites, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σαντορίνη
Pomo D’ Oro, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Κέρκυρα
Προσήλιο, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ζάκυνθος
Scorpios, High End Beach Restaurant, Μύκονος
Varoulko Santorini, Grace Hotel, Εστιατόριο για Ψάρι, Σαντορίνη
Yevo, Bill & CooSuites, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Μύκονος
Κερδίζουν αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίναAlati, Vedema Luxury Resort, Σαντορίνη NEW ENTRY
ΒΙΟΛΕΑAstrikas Estate, Άστρικας - Κολυμβάρι – Χανιά NEW ENTRY
Cookoovaya, Αντίπαρος NEWCOMER
Eδesma, Gennadi Grand Resort, Ρόδος NEWCOMER
Κτήμα Γράμψα, Ζάκυνθος NEW ENTRY
NÓS, NÓS Hotel & Villas, Σίφνος NEW ENTRY
Pelicanos, Σίφνος NEW ENTRY
Περί Τίνος, Σύρος NEW ENTRY
Sama, Πάρος NEWCOMER
Σίλφιον, Ιωάννινα NEW ENTRY
Terre Mouikis, Κεφαλονιά NEW ENTRY
Yaboo Bar Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς) NEWCOMER
Διατηρούν το αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, Σαντορίνη
Αλμυρίκι, Κορινθία- Πελοπόννησος
Apiri Greek Eatery, Ηράκλειο - Κρήτη
Avli, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Ρέθυμνο - Κρήτη
Baos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, Μύκονος
Βερσαλλίες, Καλαμάτα-Πελοπόννησος
Bostani, Verina Hotel, Σίφνος
BUBO, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική
Cremnos, Acro Suites, Αγία Πελαγία-Κρήτη
Cuvee, Aqua Blu Hotel, Κως
Elia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά - Αρκάδι Κρήτη
Flow Dine & Wine, Olea All Suites Hotel, Ζάκυνθος
Fresh Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος
Galea, Castello Infinity, Αγία Πελαγία-Κρήτη
Hellas, Πεύκος-Ρόδος
Κυρ-Γιάννη Εστιατόριο, Νάουσα-Μακεδονία
Κοντοσώρος, Ξινό Νερό-Μακεδονία
Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος
Manna Hotel-Restaurant, Αρκαδία- Πελοπόννησος
Metropolis Roof-garden, Electra Metropolis Hotel, Αθήνα (Κέντρο)
Metsovo 1350M., Gran Forest Metsovo, Μέτσοβο
Οινοποιείο Σιγάλα, Σαντορίνη
Old Mill, Elounda Mare, Ελούντα - Κρήτη
Olvo, Andronis Minois Hotel, Πάρος
Όλυμπος Νάουσα, On Residence, Θεσσαλονίκη
Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος
Pietra Restaurant, Mayor Hotels & Resorts, Κέρκυρα
Rendez-Vous, Antigoni Seaside Resort, Χαλκιδική
Scala Premium Seafood Bar, Μάταλα-Κρήτη
Vai Palm Beach, Σητεία-Κρήτη
Φοίνο, Καλαμάτα -Πελοπόννησος
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην Ελληνική Παραδοσιακή ΚουζίναAnthós, Phāea Blue, Ελούντα-Κρήτη NEW ENTRY
Caravel Restaurant, Yanna Caravel Hotel, Αμμουδάρα-Γάζι, Κρήτη NEW ENTRY
Ιωσήφ, Μαγούλιανα Αρκαδίας – Πελοπόννησος NEW ENTRY
Καλή Καρδιά, Μεσσηνιακή Μάνη – Πελοπόννησος NEW ENTRY
Καφενείο, Αθήνα (Κολωνάκι) NEWCOMER
Kerasma Cook n ’Deli, Λίνδος-Πεύκοι, Ρόδος NEWCOMER
Villa Incognito, Τρίπολη-Πελοπόννησος NEW ENTRY
Διατηρούν το αστέρι στην Ελληνική Παραδοσιακή ΚουζίναAdami, Canaves Ena, Σαντορίνη
Αμπελοστράτες, Ζάκυνθος
Απόμερο, Καρδίτσα-Θεσσαλία
Βάταλος, Φραγκοκάστελο - Κρήτη
Bostani Restaurant, Lesante Cape hotel, Ζάκυνθος
Γιουβετσάκια, Αθήνα (Γλυφάδα)
Coozest, Bill & Coo Coast, Μύκονος
Στου Βασιλαρακιού, Νάξος
Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Πελοπόννησος
Eteon, Ρόδος
Ζέρζοβα, Αρκαδία-Πελοπόννησος
Ηλίας Ταβέρνα, Ρόδος
Ηλιομανώλης, Κάννεβος - Κρήτη
Θωμάς (Ο), Σκλήθρο Φλώρινας-Μακεδονία
Κέδρος, Πάρος
Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα
Λευτέρης, Λέσβος
Λογάρι, Κάτω Γούβες, Ηράκλειο- Κρήτη
Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα-Πελοπόννησος
Λημέρι του Ληστή, Ρόδος
Μαγειροτεχνείον Παράγκα, Ρόδος
Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος-Πελοπόννησος
Ντουνιάς, Δρακώνα - Κρήτη
Πανόραμα, Ασκύφου - Κρήτη
Petrino Beach Restaurant, Νάξος
Pheia, Pheia Hotel, Κατάκολο-Πελοπόννησος
Τα Πλατάνια, Καστελλόριζο
Rosa’s, Σαντορίνη
Santa Pacou, Πάρος
Santorinia, Σαντορίνη
Σούλης, Άγιοι Θεόδωροι -Πελοπόννησος
Ταβέρνα του Οικονόμου (Πετράλωνα)
Τρύπας, Αρκιοί
Χρύσανθος, Ιωάννινα- Ήπειρος
Χρυσόστομος, Χανιά - Κρήτη
Ωρομέδων, Κως
Κερδίζουν φέτος αστέρι στη Σύγχρονη Διεθνής ΚουζίναArgonaut, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-Κρήτη NEW ENTRY
Blue Bay Restaurant, Atlantica Imperial Resort, Ρόδος NEW ENTRY
The Ziller’s, Αθήνα (Μοναστηράκι) NEW ENTRY
Διατηρούν το αστέρι στη Σύγχρονη Διεθνής ΚουζίναAlmyvita, Χανιά
Dionysos, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-Κρήτη
GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα (Σύνταγμα)
Koukoumi Hotel-Restaurant (Vegan), Μύκονος
Lio, Μύκονος
Salis wine-bistro, Χανιά
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Modern BistroAlibertos, Κουνουπιδιανά-Ν. Χανίων, Κρήτη NEW ENTRY
Alyélo, Σίφνος NEW ENTRY
Asωtos, Αθήνα (Παγκράτι) NEW ENTRY
Marrone Restaurant, ΘεσσαλονίκηNEW ENTRY
Ντύλαν, Αθήνα (Κυψέλη) NEWCOMER
Winter Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα (Σύνταγμα) NEW ENTRY
Albergo Gelsomino, Κως
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro
Ασπασία, Λακωνική Μάνη
Atopo Bistronomy, Modern Bistro, Καβάλα
Clochard, Θεσσαλονίκη
Jerar, Αθήνα (Δάφνη)
Local, Θεσσαλονίκη
Mákris, Domes White Coast Milos
Μανιτάρι, Θεσσαλονίκη
Rick’s Athens, Αθήνα(Κηφισιά)
Simul, Αθήνα (Κολωνάκι)
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία ΓαστροταβέρνεςΒουκάκρατο, Θεσσαλονίκη NEWCOMER
Maitr & Μαργαρίτα, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY
Riζes, Σαντορίνη NEWCOMER
Στου Λου, Αθήνα (Κεραμεικός) NEW ENTRY
The Walls, Ηράκλειο-ΚρήτηNEW ENTRY
Topa (Κυψέλη) NEWCOMER
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία ΓαστροταβέρνεςΆκρα, Αθήνα (Παγκράτι)
Βασιλικός, Καλλίπολη Πέλλας -Μακεδονία
Broadway, Κως
Μαγαζάκι που Λέγαμε (Το), Ιωάννινα
Mezen, Βόλος
Mezen Salonica
Μπλε Καναρίνι, Καλαμάτα
Peskesi, Ηράκλειο - Κρήτη
Σέρζα, Λέρος
+Τροφή, Θεσσαλονίκη
Ταβέρνα των Φίλων, Αθήνα (Κολωνός)
Τρυγητής, Θεσσαλονίκη
Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα (Ιλίσια)
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Ευρωπαϊκές ΚουζίνεςAlesta, Ζάκυνθος NEW ENTRY
LPM (La Petit Maison), Anandes Hotel, Μύκονος NEW ENTRY
Osteria Mamma, Αθήνα (Μεταξουργείο) NEW ENTRY
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Ευρωπαϊκές ΚουζίνεςBrasserie de la Bay, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος
Brasserie Lorraine, Αθήνα (Κολωνάκι)
Cabana, Sani Club, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Χαλκιδική
Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη
Il Borro Tuscan Bistro, Elounda Peninsula All Suite Hotel, Κρήτη
Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας
Monzù, Αθήνα (Κηφισιά)
Ora by Ettore Botrini, One & Only Aesthesis, Αθήνα (Γλυφάδα)
Pizza Sapienza by Daniele Cason, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος
Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά Πελοπόννησος
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία High End Beach RestaurantsAlemagou, High End Beach Restaurant, Μύκονος
Krabo, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία High End Beach RestaurantsBeachbomber, Σταλίδα-Κρήτη NEW ENTRY
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Fusion & EthnicKaliva, Σαντορίνη NEWCOMER
Birdman, Αθήνα (Σύνταγμα)
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Fusion & Ethnic
Byblos, Μύκονος
Ex-Machina, Αθήνα (Παγκράτι)
Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, Μύκονος
Matsuhisa Paros, Avant Mar, Πάρος
Matzenta Kuzina Del Sol, Χανιά - Κρήτη
RawBata, Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Sushimou, Αθήνα (Σύνταγμα)
Tahir, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος
Zuma Mykonos, Μύκονος
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για κρέαςΓαβρίλος, Μυτιλήνη NEW ENTRY
Κιβωτός, Αθήνα (Κηφισιά) NEW ENTRY
Λαψάτης, Μαρμάρι -Εύβοια NEW ENTRY
Ox Meat Taverna, Αθήνα (περ. Χίλτον, Ιλίσια) NEW ENTRY
Piquantro, W Costa Navarino, Πελοπόννησος NEW ENTRY
Wow Steak, Abaton Island Resort & Spa, ΕστιατόριογιαΚρέας, Χερσόνησος – Κρήτη NEW ENTRY
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για κρέαςBeefbar Athens, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Beefbar, Andronis Arcadia Hotel, Σαντορίνη
Βεργιώτικο, Βέροια
Γραβάδικα (Τα), Σιάτιστα-Μακεδονία
Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη
Douma Vital Farm, Λάρισα
Drakoulis Dry & Raw, Αθήνα (Βούλα, Κολωνάκι)
Εβίβα, Κορινθία-Πελοπόννησος
Κρεοπωλείον 29, Καλαμάτα
Manari, Αθήνα (Κέντρο)
Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Τηλέμαχος Athens, Αθήνα (Σύνταγμα)
Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για ψάριΑχλάδι, Σύρος NEW ENTRY
Bony Fish, Aeifos Boutique Hotel, Σαντορίνη NEWCOMER
Καπάδικο, Κάλυμνος NEW ENTRY
Parelia, W Costa Navarino, Πελοπόννησος NEWCOMER
Τσαμπίκος 1977, Ρόδος NEW ENTRY
Akti, Αθήνα (Βουλιαγμένη)
Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για ψάρι
Αλλού Γυαλού, Σύρος
Άργουρα, Αθήνα (Τζιτζιφιές)
Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος
Atelier Papaioannou, Αθήνα (ΝέοΨυχικό)
Blue Oyster, Πάρος
Δουράμπεης, Αθήνα (Πειραιάς)
Θαλασσάκι, Τήνος
Μαρίνα, Χαλκιδική
Mario Restaurant & Farm, Πάρος
Νόμπελος, Ζάκυνθος
ΟυζερίAegeon, Grand Resort Lagonissi, Αθήνα (Λαγονήσι)
Papaioannou Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς, Κηφισιά)
Piscis, Αθήνα (Πειραιάς)
Sea Rock Paros, Πάρος
Trizoni Sea Treasures, Χαλκιδική
Varoulko Seaside, Αθήνα (Πειραιάς)
Χιώνα, Χιώνα – Κρήτη
Ψαρόγιαννος, Sani Marina, Χαλκιδική
ΨΙ by Mezen, Θεσσαλονίκη
Ειδικά βραβεία FNLΒραβείο Συνολικής Προσφοράς
Απόστολος Τραστέλης
Βραβειο Προσφορας στην Τοπικη Παραδοση
Γιώργος Πίττας
Culinary Hero
Σπύρος & Βαγγέλης Λιάκος
Chef of the Year
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη
Greek Culinary Ambassador
George Calombaris
Pastry Chef of the Year
Λίζα Κερμανίδου
Rising Star by The Macallan
John Σκοτίδας
Artisan of the year by μ. Artisan Water
Στέφανος Λιβάνιος / Τρομερό Παιδί
Best Culinary Destination (Hotel)
Abaton Island Resort & Spa
Restaurant manager of the year
Νεκτάριος Ντάλλας
Best Service
Nammos Mykonos
Καλύτερο μπαρ εστιατορίου
Zuma Mykonos
Wine program of the year
Gallina Athens
Best guilty pleasures of the year
Greasy Spoon
Mirlo
Greek Spirit List by Skinos
Mezen
Αυτά είναι τα δέκα εστιατόρια που -για διαφορετικούς λόγους- μας συνάρπασαν περισσότερο αυτή τη χρονιά, αυτά που δημιούργησαν τα εντονότερα συναισθήματα σε εκείνους που δημιουργούν τις λίστες του FNL. Είναι με δυο λόγια τα εστιατόρια εκείνα που, κατά σειρά προτεραιότητας, πρέπει να εντάξετε στο πρόγραμμά σας για το 2026.
Τα δέκα εστιατόρια που πρέπει να επισκεφθείτε φέτος
Clochard, Θεσσαλονίκη
Makris Athens, Αθήνα
Αρακλειά, Ηρακλειά-Κυκλάδες
Etrusco, Κέρκυρα (Νο 3 το 2025)
Agora, Σύμη
Matsuhisa Athens, Αθήνα
Rizes, Σαντορίνη
Delta Restaurant, Κ.Π.Ι.Σ.Ν. , Αθήνα (Νο5 το 2025)
Nobelos, Ζάκυνθος
Καφενείο, Αθήνα
Μύλος by the Sea, Λέρος (2024)
The List No 1 Club
Pharaoh, Αθήνα (2025)
Clochard, Θεσσαλονίκη (2026)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα