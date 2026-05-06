Εκτός της τελικής φάσης του World Cup πόλο γυναικών η Ελλάδα
SPORTS
Εθνική πόλο γυναικών World Cup πόλο

Εκτός της τελικής φάσης του World Cup πόλο γυναικών η Ελλάδα

Η Ουγγαρία επικράτησε 9-7 της Αυστραλίας και άφησε εκτός τελικής φάσης την ομάδα του Χάρη Παυλίδη

Εκτός της τελικής φάσης του World Cup πόλο γυναικών η Ελλάδα
Η συντριβή (17-6) της Τρίτης από την Αυστραλία κόστισε τελικά στην εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup.

Η Ουγγαρία επικράτησε την Τετάρτη της Αυστραλίας με 9-7, κατά την τελευταία ημέρα του προκριματικού τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, αφήνοντας «εκτός νυμφώνος» την ελληνική ομάδα. Ακόμη κι αν νικήσει την Ιαπωνία, στο ματς που ακολουθεί, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βγαίνει χαμένο στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία στο γκρουπ 5-8 και περιορίζεται στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» παραδίδει πρόωρα το... στέμμα της κυπελλούχου κόσμου, το οποίο είχε κερδίσει πέρυσι στην Κίνα, ενώ παράλληλα μένει χωρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το υπόλοιπο του 2026.

Η Ελλάδα πάντως έκλεισε με νίκη (22-16) επί της Ιαπωνίας τις υποχρεώσεις της στο Ρότερνταμ.

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης