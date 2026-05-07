Κόβεται το σεξ; Στην Ζαλγκίρις το επιτρέπουν μόνο αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final 4 της Euroleague

Το επιτελείο της ομάδας από την Λιθουανία έχει τοιχοκολλήσει 11 απαράβατους κανόνες για τους παίκτες τους

(81-78) της Φενέρμπαχτσε, μείωσε τη σειρά σε 2-1 παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έως και με διαφορά 19 πόντων, έβγαλε προσωπικότητα και έδωσε συνέχεια στα Playoffs της .



Το σταφ των Λιθουανών έχει τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final Four με 10 κανόνες που συμπεριλαμβάνουν τον ύπνο ως προτεραιότητα, την ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή. Παράλληλα, αναφέρεται η πνευματική προετοιμασία, η αποχή από το αλκοόλ και τις βραδινές εξόδους θέτοντας ως προτεραιότητα την συλλογική και ομαδική νοοτροπία.



Ωστόσο, προστέθηκε κι ένας... 11ος κανόνας ίσως λίγο αμφιλεγόμενος, που απαγορεύει το σεξ ή καλύτερα το επιτρέπει υπό χιουμοριστικές προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι παίκτες να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο του Final Four. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το σεξ επιτρέπεται μόνο αν διαρκεί 2 λεπτά ή σε... πέντε επαναλήψεις του 1 λεπτού. Τονίζεται επίσης σε παρένθεση ότι δεν πρέπει να υπάρχει έξτρα... κούραση.







Oι 11 κανόνες της Ζαλγκίρις Κάουνας 1. Ο ύπνος πάνω απ’ όλα: Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.



3. Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Όχι junk food.



4. Υδατάνθρακες: Αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων 2-3 ημέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.



5. Αποθεραπεία: Περισσότερος χρόνος καθημερινά. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό.



2. Ενυδάτωση: Να πίνουν νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα και να αποφευχθεί η αφυδάτωση.

6. Επιπλέον θεραπεία : Άμεση αναφορά για οποιονδήποτε πόνο ή ενόχληση και περισσότερος χρόνος στο treatment room.



7. Πνευματική προετοιμασία: Συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.



8. Καθόλου αλκοόλ / Όχι ξενύχτια: Μηδενικό αλκοόλ για προστασία του σώματος και καλύτερη αποκατάσταση.



9. Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία περισσότερο από ποτέ.



10. Ίδιες συνήθειες – σε υψηλότερο επίπεδο: Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά.



11. Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο σε… διαστήματα 2 λεπτών / 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα... κούραση