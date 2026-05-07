Κόβεται το σεξ; Στην Ζαλγκίρις το επιτρέπουν μόνο αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final 4 της Euroleague
SPORTS
Ζάλγκιρις Κάουνας Euroleague Final 4

Κόβεται το σεξ; Στην Ζαλγκίρις το επιτρέπουν μόνο αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final 4 της Euroleague

Το επιτελείο της ομάδας από την Λιθουανία έχει τοιχοκολλήσει 11 απαράβατους κανόνες για τους παίκτες τους

Κόβεται το σεξ; Στην Ζαλγκίρις το επιτρέπουν μόνο αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final 4 της Euroleague
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ζάλγκιρις με τρομερή ανατροπή επικράτησε (81-78) της Φενέρμπαχτσε, μείωσε τη σειρά σε 2-1 παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έως και με διαφορά 19 πόντων, έβγαλε προσωπικότητα και έδωσε συνέχεια στα Playoffs της Euroleague.

Το σταφ των Λιθουανών έχει τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final Four με 10 κανόνες που συμπεριλαμβάνουν τον ύπνο ως προτεραιότητα, την ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή. Παράλληλα, αναφέρεται η πνευματική προετοιμασία, η αποχή από το αλκοόλ και τις βραδινές εξόδους θέτοντας ως προτεραιότητα την συλλογική και ομαδική νοοτροπία.


Ωστόσο, προστέθηκε κι ένας... 11ος κανόνας ίσως λίγο αμφιλεγόμενος, που απαγορεύει το σεξ ή καλύτερα το επιτρέπει υπό χιουμοριστικές προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι παίκτες να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο του Final Four. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το σεξ επιτρέπεται μόνο αν διαρκεί 2 λεπτά ή σε... πέντε επαναλήψεις του 1 λεπτού. Τονίζεται επίσης σε παρένθεση ότι δεν πρέπει να υπάρχει έξτρα... κούραση.



Oι 11 κανόνες της Ζαλγκίρις Κάουνας

1. Ο ύπνος πάνω απ’ όλα: Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

Κλείσιμο
2. Ενυδάτωση: Να πίνουν νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα και να αποφευχθεί η αφυδάτωση.

3. Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Όχι junk food.

4. Υδατάνθρακες: Αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων 2-3 ημέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.

5. Αποθεραπεία: Περισσότερος χρόνος καθημερινά. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό.

6. Επιπλέον θεραπεία : Άμεση αναφορά για οποιονδήποτε πόνο ή ενόχληση και περισσότερος χρόνος στο treatment room.

7. Πνευματική προετοιμασία: Συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.

8. Καθόλου αλκοόλ / Όχι ξενύχτια: Μηδενικό αλκοόλ για προστασία του σώματος και καλύτερη αποκατάσταση.

9. Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία περισσότερο από ποτέ.

10. Ίδιες συνήθειες – σε υψηλότερο επίπεδο: Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά.

11. Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο σε… διαστήματα 2 λεπτών / 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα... κούραση
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης