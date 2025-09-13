Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια κόντρα στον ΟΦΗ
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια κόντρα στον ΟΦΗ
Στην αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Μαντί Καμαρά
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (20:30) στη Λεωφόρο τον γηπεδούχο ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.
Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αλλά και ο Κίριλι Ντεσπότοφ ενώ επέστρεψε ο Μαντί Καμαρά.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Ήρθε η ώρα! Παίκτες και τεχνικό επιτελείο ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26 και είναι έτοιμοι για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.
Η τελευταία προπόνηση, όπως άλλωστε συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στην τακτική προετοιμασία του επικείμενου αγώνα, ενώ οι παίκτες δούλεψαν και στις στατικές φάσεις, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης. Αυτοί είναι κι οι δύο παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου .
Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης».
