Να ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην ασφάλεια των αεροδρομίων στις ΗΠΑ προτείνει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Αεροδρόμια Προϋπολογισμός

Ο Λευκός Οίκος προωθεί μείωση του προϋπολογισμού της TSA, που αριθμεί 50.000 υπαλλήλους, κατά 52 εκατομμύρια δολάρια

3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών ασφαλείας των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (TSA), η ομοσπονδιακή υπηρεσία που δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο προϋπολογισμός του Λευκού Οίκου προτείνει μείωση του προϋπολογισμού της TSA κατά 52 εκατομμύρια δολάρια και ζητά από μικρά αεροδρόμια να εγγραφούν σε ένα πρόγραμμα στο οποίο η TSA πληρώνει για ιδιώτες στον τομέα ελέγχων στα αεροδρόμια.

Η TSA διαθέτει περίπου 50.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που χειρίζονται τους ελέγχους σε σχεδόν όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Εξοικονόμηση πόρων σε συγκεκριμένα  αεροδρόμια

Στα έγγραφα της αμερικανικής προεδρίας για τον προϋπολογισμό του 2027 τονίζεται ότι τα αεροδρόμια που χρησιμοποιούν επί του παρόντος το πρόγραμμα έχουν επιδείξει εξοικονομήσεις σε σύγκριση με τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις ελέγχου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ βίωσαν τεράστιες διαταραχές, αφού εργαζόμενοι ασφαλείας της TSA έμειναν απλήρωτοι από τα μέσα Φεβρουαρίου, μετά τη διακοπή της χρηματοδότησης των εργαζομένων σε μια διαμάχη για τον προϋπολογισμό, με τον Τραμπ να δίνει τελικά εντολή λίγες μέρες πίσω.


Ο Τραμπ απέλυσε τον επικεφαλής της TSA Ντέιβιντ Πεκόσκε, την πρώτη ημέρα της θητείας του και δεν έχει ορίσει ποτέ αντικαταστάτη.

Κλείσιμο
Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ήθελε μείωση της χρηματοδότησης για την TSA κατά 247 εκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι «η TSA έχει αποτύχει επανειλημμένα σε ελέγχους, ενώ εφαρμόζει παρεμβατικά μέτρα ελέγχου που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των Αμερικανών».

Μείωση περίπου 3-4% στο προσωπικό της TSA

Αυτή η μείωση του προϋπολογισμού αντιπροσώπευε μια μείωση περίπου 3-4% στο προσωπικό της TSA - με το μισό για το προσωπικό στις λωρίδες εξόδου και την υπόλοιπη μείωση του 2% των υπαλλήλων ασφαλείας μεταφορών να κατανέμεται σε 435 αεροδρόμια.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αυξήσει το μέγεθος της TSA, η οποία έχει σχεδόν 60.000 εργαζομένους, καθώς τα αεροπορικά ταξίδια έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η TSA έλεγξε 904 εκατομμύρια επιβάτες το 2024, που ήταν ρεκόρ και αύξηση 5% σε σχέση με το 2023.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

