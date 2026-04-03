Να ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην ασφάλεια των αεροδρομίων στις ΗΠΑ προτείνει ο Τραμπ
Ο Λευκός Οίκος προωθεί μείωση του προϋπολογισμού της TSA, που αριθμεί 50.000 υπαλλήλους, κατά 52 εκατομμύρια δολάρια
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών ασφαλείας των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (TSA), η ομοσπονδιακή υπηρεσία που δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Ο προϋπολογισμός του Λευκού Οίκου προτείνει μείωση του προϋπολογισμού της TSA κατά 52 εκατομμύρια δολάρια και ζητά από μικρά αεροδρόμια να εγγραφούν σε ένα πρόγραμμα στο οποίο η TSA πληρώνει για ιδιώτες στον τομέα ελέγχων στα αεροδρόμια.
Εξοικονόμηση πόρων σε συγκεκριμένα αεροδρόμιαΣτα έγγραφα της αμερικανικής προεδρίας για τον προϋπολογισμό του 2027 τονίζεται ότι τα αεροδρόμια που χρησιμοποιούν επί του παρόντος το πρόγραμμα έχουν επιδείξει εξοικονομήσεις σε σύγκριση με τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις ελέγχου.
FOX NEWS REPORT: TSA workers are finally receiving paychecks after more than a month without pay, following an executive order from President Trump. Despite the DHS shutdown entering its 45th day with no end in sight and Congress on recess until mid-April, airport wait times are… pic.twitter.com/Yq79hc6qK5— Fox News (@FoxNews) March 30, 2026
Μείωση περίπου 3-4% στο προσωπικό της TSAΑυτή η μείωση του προϋπολογισμού αντιπροσώπευε μια μείωση περίπου 3-4% στο προσωπικό της TSA - με το μισό για το προσωπικό στις λωρίδες εξόδου και την υπόλοιπη μείωση του 2% των υπαλλήλων ασφαλείας μεταφορών να κατανέμεται σε 435 αεροδρόμια.
