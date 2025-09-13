Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Bundesliga: Πρώτη νίκη για Λεβερκούζεν, 3-1 την Αϊντραχτ στο ντεμπούτο του Χιούλμαντ - Δείτε τα γκολ
Bundesliga: Πρώτη νίκη για Λεβερκούζεν, 3-1 την Αϊντραχτ στο ντεμπούτο του Χιούλμαντ - Δείτε τα γκολ
Έσπασε το ρόδι με 3-1 επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Η Λεβερκούζεν έσπασε το... ρόδι στην εφετινή Bundesliga, επικρατώντας της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με 3-1 στην «BayArena», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής και στο ντεμπούτο του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο των «ασπιρίνων».
Η αλλαγή προπονητή και η έλευση του 53χρονου Δανού τεχνικού αντί του Τεν Χαγκ αποδείχθηκε ευεργετική για τη Λεβερκούζεν η οποία μπήκε πολύ «δυνατά» στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκριμάλντο. Ο Σικ με εύστοχο πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν αρκετά.
Ο Ουζούν μείωσε στο 52' σε 2-1, ενώ στο 58' η Λεβερκούζεν έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Άντριχ με δεύτερη κίτρινη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Λεβερκούζεν όχι μόνο κράτησε ως το τέλος το προβάδισμά της, αλλά σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Γκριμάλντο στο 90'+8', παρότι ολοκλήρωσε το ματς με άλλη μία αποβολή, αυτή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη στο 90'+2'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχει ως εξής:
Λεβερκούζεν-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ - 52΄ Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 13/09
Μάιντς-Λειψία 13/09
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 13/09
Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 13/09
Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 13/09
Η αλλαγή προπονητή και η έλευση του 53χρονου Δανού τεχνικού αντί του Τεν Χαγκ αποδείχθηκε ευεργετική για τη Λεβερκούζεν η οποία μπήκε πολύ «δυνατά» στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκριμάλντο. Ο Σικ με εύστοχο πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν αρκετά.
Ο Ουζούν μείωσε στο 52' σε 2-1, ενώ στο 58' η Λεβερκούζεν έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Άντριχ με δεύτερη κίτρινη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Λεβερκούζεν όχι μόνο κράτησε ως το τέλος το προβάδισμά της, αλλά σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Γκριμάλντο στο 90'+8', παρότι ολοκλήρωσε το ματς με άλλη μία αποβολή, αυτή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη στο 90'+2'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχει ως εξής:
Λεβερκούζεν-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ - 52΄ Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 13/09
Μάιντς-Λειψία 13/09
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 13/09
Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 13/09
Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 13/09
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 13/09
Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 14/09
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 6
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 -3αγ.
Κολωνία 6
Ντόρτμουντ 4
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 4
Λεβερκούζεν 4 -3αγ.
Άουγκσμπουργκ 3
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Λειψία 3
Μάιντς 1
Γκλάντμπαχ 1
Αμβούργο 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Χαϊντενχάιμ 0
Φράιμπουργκ 0
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 14/09
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 6
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 -3αγ.
Κολωνία 6
Ντόρτμουντ 4
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 4
Λεβερκούζεν 4 -3αγ.
Άουγκσμπουργκ 3
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Λειψία 3
Μάιντς 1
Γκλάντμπαχ 1
Αμβούργο 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Χαϊντενχάιμ 0
Φράιμπουργκ 0
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα