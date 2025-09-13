Bundesliga: Πρώτη νίκη για Λεβερκούζεν, 3-1 την Αϊντραχτ στο ντεμπούτο του Χιούλμαντ - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Η Λεβερκούζεν έσπασε το... ρόδι στην εφετινή Bundesliga, επικρατώντας της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με 3-1 στην «BayArena», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής και στο ντεμπούτο του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο των «ασπιρίνων».Η αλλαγή προπονητή και η έλευση του 53χρονου Δανού τεχνικού αντί του Τεν Χαγκ αποδείχθηκε ευεργετική για τη Λεβερκούζεν η οποία μπήκε πολύ «δυνατά» στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκριμάλντο. Ο Σικ με εύστοχο πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν αρκετά.Ο Ουζούν μείωσε στο 52' σε 2-1, ενώ στο 58' η Λεβερκούζεν έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Άντριχ με δεύτερη κίτρινη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Λεβερκούζεν όχι μόνο κράτησε ως το τέλος το προβάδισμά της, αλλά σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Γκριμάλντο στο 90'+8', παρότι ολοκλήρωσε το ματς με άλλη μία αποβολή, αυτή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη στο 90'+2'.Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχει ως εξής:Λεβερκούζεν-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ - 52΄ Ουζούν)Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 13/09Μάιντς-Λειψία 13/09Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 13/09Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 13/09Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 13/09