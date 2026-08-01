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Ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικά πλοία και υποδομές διυλιστηρίων στη Μαύρη Θάλασσα, «είναι πειρατία και θαλάσσια ληστεία»
Ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικά πλοία και υποδομές διυλιστηρίων στη Μαύρη Θάλασσα, «είναι πειρατία και θαλάσσια ληστεία»
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επίθεση με ανάρτησή του στο X, την ώρα που ο επικεφαλής πλοικτήτριας εταιρείας χαρακτήρισε την επίθεση «πειρατία»
Δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν και βύθισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μαύρη Θάλασσα πολιτικό πλοίο ιδιοκτησίας της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, δήλωσε σήμερα, Σάββατο, ο επικεφαλής της εταιρείας, Αλεξέι Λιχατσόφ.
Και τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν από την επίθεση στο πλοίο, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα, όπως κατεψυγμένα τρόφιμα και οικοδομικά υλικά, ανέφερε ο Λιχατσόφ.
«Μια τέτοια επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως πειρατεία και θαλάσσια ληστεία», δήλωσε.
Την ίδια ώρα με ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η Ουκρανία έπληξε τις υποδομές τριών ρωσικών διυλιστηρίων στην περιοχή Μπασκορτοστάν, σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι ανέφερε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βύθισαν επίσης, ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο που είχε υπαχθεί σε κυρώσεις. Το πλοίο Yanina, έπλεε με ρωσική σημαία και είχε μεταφορική ικανότητα 100.000 τόνων.
Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν άλλους στόχους τόσο στη Μαύρη Θάλασσα, όσο και στη Θάλασσα του Αζόφ.
«Στόχοι μας, είναι συγκεκριμένες υποδομές που συντηρούν την πολεμική προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.
Και τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν από την επίθεση στο πλοίο, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα, όπως κατεψυγμένα τρόφιμα και οικοδομικά υλικά, ανέφερε ο Λιχατσόφ.
«Μια τέτοια επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως πειρατεία και θαλάσσια ληστεία», δήλωσε.
Την ίδια ώρα με ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η Ουκρανία έπληξε τις υποδομές τριών ρωσικών διυλιστηρίων στην περιοχή Μπασκορτοστάν, σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι ανέφερε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βύθισαν επίσης, ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο που είχε υπαχθεί σε κυρώσεις. Το πλοίο Yanina, έπλεε με ρωσική σημαία και είχε μεταφορική ικανότητα 100.000 τόνων.
Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν άλλους στόχους τόσο στη Μαύρη Θάλασσα, όσο και στη Θάλασσα του Αζόφ.
«Στόχοι μας, είναι συγκεκριμένες υποδομές που συντηρούν την πολεμική προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.
Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026
Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j
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